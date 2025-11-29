La historia detrás del “Réquiem del silencio”, que se interpretará en honor a Guillermo Cano

El Coro Nacional de Colombia (foto) estará dirigido por Diana Cifuentes, mientras que la Orquesta del Conservatorio de Música UNAL, por Guerassim Voronkov. Foto: Cortesía UNAL

El 2025, declarado año Guillermo Cano por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en honor al centenario de su nacimiento, ha estado lleno de eventos en homenaje a su vida y obra, pero tal vez ninguno como el que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre, desde las 4:00 p. m., en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Allí, la Orquesta del Conservatorio de Música de esta institución y el Coro Nacional de Colombia presentarán “El réquiem del silencio”, op. 143, una pieza compuesta por el maestro...