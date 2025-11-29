Logo El Espectador
El Magazín Cultural
La historia detrás del “Réquiem del silencio”, que se interpretará en honor a Guillermo Cano

La Orquesta del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y el Coro Nacional de Colombia interpretarán esta pieza este domingo 30 de noviembre en el auditorio León de Greiff, durante un homenaje al exdirector de El Espectador.

29 de noviembre de 2025 - 12:15 a. m.
El Coro Nacional de Colombia (foto) estará dirigido por Diana Cifuentes, mientras que la Orquesta del Conservatorio de Música UNAL, por Guerassim Voronkov.
Foto: Cortesía UNAL

El 2025, declarado año Guillermo Cano por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en honor al centenario de su nacimiento, ha estado lleno de eventos en homenaje a su vida y obra, pero tal vez ninguno como el que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre, desde las 4:00 p. m., en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Allí, la Orquesta del Conservatorio de Música de esta institución y el Coro Nacional de Colombia presentarán “El réquiem del silencio”, op. 143, una pieza compuesta por el maestro...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
