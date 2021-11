El siglo de las luces presenta la situación de Sofía y Carlos quienes, habiendo perdido a su padre, están acompañados por su primo Esteban. Con la muerte del padre ocurren ciertos cambios en la cotidianeidad de la casa. Los niños trastocan el tiempo mismo, duermen en el día, se levantan a las cinco de la tarde, almuerzan en el transcurso de la noche. Sofía adopta una suerte de papel de madre, cuidando de Esteban y viendo por él en los momentos en los que la enfermedad se hace presente; la niña, incluso, decide no volver a pisar el convento de las monjas claretianas sino quedarse de lleno en casa. Los tres, fascinados por la comodidad del nuevo orden, no vuelven a las misas que se seguían ofreciendo por el padre. Es este el primer punto de quiebre de la novela: la ausencia de la autoridad paternal lleva a que los niños se vuelvan únicamente sobre su hogar y sus nuevas lógicas, resonando con lo que entonces pasaba con Cuba y que Carpentier escribiría en algún ensayo: aislada del resto de islas, no se sabía parte del Caribe:

“Transcurrió el año del luto y se entró en el año del medio luto sin que los jóvenes, cada vez más apegados a sus nuevas costumbres, metidos en inacabables lecturas, descubriendo el universo a través de los libros, cambiaran nada en sus vidas. Seguían en el ámbito propio, olvidados de la ciudad, desatendidos del mundo, enterándose casualmente de lo que ocurría en la época por algún periódico extranjero que les llegaba con meses de retraso […]. Tomaban el luto como socorrido pretexto para permanecer al margen de todo compromiso u obligación, ignorantes de una sociedad que, por sus provincianos prejuicios, pretendía someter las existencias a normas comunes […]”.