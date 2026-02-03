Hamlet: una obra llena de luz (Opinión)

Jessie Buckley, protagonista de Hamnet. Foto: NYT - CHANTAL ANDERSON

Hasta el momento más triste de la existencia encuentra algo de solemnidad cuando lentamente se convierte en la semilla de algo más complejo que una dolorosa sensación, haciendo de un camino maltrecho una reivindicación del ser, encontrando luz en el rincón más oscuro.

La sensación que produce la insoportable oscuridad de la tragedia solo es atendida por algo más fuerte que la razón, y en la búsqueda de respuestas, lo simple de la belleza se convierte en la voz más clara del ruido del dolor, que solo se silencia por medio de una expresión más...