Hamlet: una obra llena de luz (Opinión)

Chloé Zhao presenta esta semana esta cinta basada en la novela homónima de Maggie O’ Farrell.

Daniel Rojas Chía
04 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Jessie Buckley, protagonista de Hamnet.
Jessie Buckley, protagonista de Hamnet.
Foto: NYT - CHANTAL ANDERSON

Hasta el momento más triste de la existencia encuentra algo de solemnidad cuando lentamente se convierte en la semilla de algo más complejo que una dolorosa sensación, haciendo de un camino maltrecho una reivindicación del ser, encontrando luz en el rincón más oscuro.

La sensación que produce la insoportable oscuridad de la tragedia solo es atendida por algo más fuerte que la razón, y en la búsqueda de respuestas, lo simple de la belleza se convierte en la voz más clara del ruido del dolor, que solo se silencia por medio de una expresión más...

Por Daniel Rojas Chía

PedroPuas(86184)Hace 1 hora
Muchachos, es Hamnet, no Hamlet...
