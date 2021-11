Reseña de “Hermanas”, un película de Paola Ochoa

Un documental íntimo que desnuda la cotidianidad, la vida y el amor de la mujer colombiana. Este filme, con notas símiles a “Bordados”, de Marjane Satrapi, cuenta, sin hombres alrededor, las historias de vida de cuatro hermanas durante sus vacaciones en una finca familiar.

Un filme feminista lleno de humor donde la madre y las tías son el eje central de la obra. Una obra que revela mujeres independientes y modernas, mujeres dignas, integras y fieles a sí mismas. En 77 minutos, la película presenta los fuertes lazos de hermandad entre Martha, María, Luz y Gloria.

La tía abuela aparece contando la historia de un novio, hermano de un cura, que le puso los cachos, así que lo echó de su vida. Martha Lucia, la hermana mayor, vive en la finca donde se desarrolla el documental. María Teresa vive en Cali, Luz Mary vive en Manizales y Gloria Esperanza en Pereira. Cada mes se reúnen en la finca.

¿Cuánto tiempo se demoró rodando el documental?

Empecé a grabar algunas cosas en sus casas durante mi carrera en la Universidad del Valle. Un momento natural que me quedó en la memoria. Luego me fui hacer la maestría en MFA en Cine Documental de The School of Visual Arts, en Nueva York, y presenté dos opciones. Una sobre la guerra en Colombia y otra sobre las mujeres de mi familia. Me decidí por la segunda por recomendación de los profesores. Mi madre siempre me ha acompañado en mis cortos y videos, así que para ella era muy natural. Este documental fue la excusa para develar el dialogo entre las mujeres.

“Hasta en vestido de baño roto salimos”, dijo Martha. ¿Tiene hijos?, pregunté. “No, mijo”, respondió Luz, “soy libre como el viento”. “¿Cuántas horas de grabación fueron?”, preguntó Martha asumiendo el rol de periodista. “Fueron muchas horas, tía. Imagina casi seis años de visitas con un equipo pequeño de producción y visitándolas en diferentes etapas de la vida”. “Nosotras somos famosas en el exterior”, dijo Luz. “Es que ha ganado varios premios”, respondió Martha. “Cuando el editor nos vio en Bogotá dijo ‘Parece que las conociera de toda la vida’, y es que, viéndonos todos los días, pues claro”, contaba Luz sobre su presentación en privado en Bogotá con el editor Juan Soto.

Gloria ¿cómo se sintió haciendo la película? pregunté a la hermana del medio. “Yo sentí que hice muy poquito. Me faltó soltar más, soy un poco tímida”.

“Yo si sentí que fue muy natural”, dijo Luz, “nosotras olvidamos las cámaras y los micrófonos, pero si te digo que fue muy natural.

¿Tenían un guion?

La película fue rodada siguiendo una metodología del modo observacional. Trabajamos a partir de una escaleta en dicha etapa. En postproducción sí se construyó un guion de montaje a partir del material grabado. Yo tenía una cómplice en cada escena. Por lo general era Luz a quien le pedía que les preguntara a las demás sobre diversos temas: amor, divorcio, sexualidad.

“Ellas no sabían. Yo les preguntaba, por ejemplo, quién se casó virgen. Gloria y María levantaron la mano, pero yo no les creo. Muy bobas. María, por ejemplo, me llevó al cine con dos novios. Al mayor le hizo pagar las boletas y el menor ni se dio cuenta, dijo Luz. “‘Yo me la pillé', me dijo el muchacho, y se fue del cine”, respondió María.

“Para mí, la película habla sobre ser mujer. Se llama ‘Hermanas’ porque son una comunidad, ellas quieren vivir juntas, son muy unidas. Como entre mujeres compartimos muchas cosas que pueden suceder en cualquier lugar del mundo, vi en ellas una gran historia. La importancia de la familia y como cada una, al ser de la misma sangre, es tan distinta. ¿Cuáles eran las expectativas para las mujeres de su generación y la mía? ¿Cómo influenció esto sus relaciones románticas y sus decisiones sobre la familia?”, dijo la directora.

“Hermanas” ha participado en distintos laboratorios y sido reconocida con el Premio HD Argentina, Doc In Progress en Doc Buenos Aires, 2015 y con el Proyecto oyente/testigo, DocuLab.2, en el Festival de Cine de Guadalajara, en 2015, entre otros premios.

El documental participa en la versión número trece del Festival Internacional de Cine de Cali ‘FICCALI 2021′ y se presentará el sábado 20 de noviembre en las salas de cine de Royal Films.

Ficha técnica

Dirección, producción ejecutiva y fotógrafía: Paola Ochoa

Productor EXTRANJERO FILMS: Sebastián Sarmiento Bazzani

Productor – AMPLITUD: Pau Brunet

Productor – AMPLITUD: Jana Díaz Juhl

Productora Ejecutiva – AMPLITUD: Axel Shalson

Montajista Editor: Juan Soto Taborda

Sonidista: Paula Náñez

País: Colombia-Estados Unidos

Idioma: español

Duración: 77 min

Asesores: Alan Berl iner, Deborah Dickson, Marta Andreu

Asesora de edición: E. Donna Shepherd

Postproducción: La Tina Sonido, Chemistry Post, Pilar Perdomo