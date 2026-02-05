Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Mientras llueve”: El eco de la injusticia en la nueva edición del clásico de Soto Aparicio

Hace casi seis décadas Fernando Soto Aparicio publicó “Mientras llueve” (1966), pero el tiempo no ha logrado silenciar su denuncia.

Jasson Enrique Valero Diaz
05 de febrero de 2026 - 09:13 p. m.
Fernando Soto Aparicio fue escritor, guionista y profesor.
Foto: Andrés Torres

A propósito de la más reciente edición de “Mientras llueve”, del escritor Fernando Soto Aparicio, nos adentramos en una historia de dolorosa actualidad que funciona como un espejo de nuestra sociedad: un sistema dispuesto a dictar sentencias morales y legales irrevocables ante la ausencia total de pruebas.

Desde su celda, Celina murmura: “Fernando”, como un conjuro para romper el estruendoso rechinar de rejas que se cierran. Como si ese solo nombre contuviera toda la esperanza del mundo, y el ser pronunciado derrotara la rutina agobiante del...

Por Jasson Enrique Valero Diaz

