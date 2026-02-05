“Mientras llueve”: El eco de la injusticia en la nueva edición del clásico de Soto Aparicio

Fernando Soto Aparicio fue escritor, guionista y profesor. Foto: Andrés Torres

A propósito de la más reciente edición de “Mientras llueve”, del escritor Fernando Soto Aparicio, nos adentramos en una historia de dolorosa actualidad que funciona como un espejo de nuestra sociedad: un sistema dispuesto a dictar sentencias morales y legales irrevocables ante la ausencia total de pruebas.

Desde su celda, Celina murmura: “Fernando”, como un conjuro para romper el estruendoso rechinar de rejas que se cierran. Como si ese solo nombre contuviera toda la esperanza del mundo, y el ser pronunciado derrotara la rutina agobiante del...