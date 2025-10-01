“One Battle After Another” y la imposibilidad de cambiar al mundo | Reseña

Leonardo DiCaprio interpreta a Pat Calhoun, un exrevolucionario que intenta dejar atrás su pasado mientras cría a su hija bajo una nueva identidad. Perfidia Beverly Hills, personaje encarnado por Teyana Taylor, es integrante del grupo French 75 y figura central en el relato sobre revolución y huida. Foto: Warner Bros. Pictures

En Una batalla tras otra (One Battle After Another), Paul Thomas Anderson adapta libremente la novela Vineland de Thomas Pynchon y construye una película que no busca glorificar la revolución ni condenarla. Lo que hace, más bien, es cuestionar la posibilidad misma del cambio. Con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Chase Infiniti, la cinta halla su propio camino entre la sátira política, el drama y la comedia, sin perder de vista su trasfondo: un retrato de...