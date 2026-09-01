Yura Silva y las formas de la pérdida en “Así (mueren) las orquídeas”

Yura Silva lanzó “Así (mueren) las orquídeas” el pasado 20 de agosto. Foto: Daniela Piedrahita

Bastan apenas 60 páginas para que Yura Silva se abra paso en el panorama de las letras nacionales. La autora se arriesga por la vía de la autopublicación y cuenta en el proceso con la lectura y el acompañamiento de lectores conocidos y conocedores: Diego Gallardo, editor de Sin Fronteras, sello colombiano, y Federico Díaz-Granados, poeta y gestor cultural, por mencionar algunos. El resultado permite poner en cuestión ese prejuicio según el cual un libro que prescinde de un sello editorial está necesariamente condenado a la improvisación. “Así...