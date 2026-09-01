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Yura Silva y las formas de la pérdida en “Así (mueren) las orquídeas”

En su primer poemario publicado, la autora nacida en Bucaramanga explora los resquicios del desamor, la nostalgia y la muerte, guiada por una pregunta persistente: ¿cómo sobrevivir a aquello que nos transforma?

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Santiago Díaz Benavides - santiagodiazbenavides@gmail.com
01 de septiembre de 2026 - 12:00 a. m.
Yura Silva lanzó “Así (mueren) las orquídeas” el pasado 20 de agosto.
Yura Silva lanzó “Así (mueren) las orquídeas” el pasado 20 de agosto.
Foto: Daniela Piedrahita

Bastan apenas 60 páginas para que Yura Silva se abra paso en el panorama de las letras nacionales. La autora se arriesga por la vía de la autopublicación y cuenta en el proceso con la lectura y el acompañamiento de lectores conocidos y conocedores: Diego Gallardo, editor de Sin Fronteras, sello colombiano, y Federico Díaz-Granados, poeta y gestor cultural, por mencionar algunos. El resultado permite poner en cuestión ese prejuicio según el cual un libro que prescinde de un sello editorial está necesariamente condenado a la improvisación. “Así...

Por Santiago Díaz Benavides - santiagodiazbenavides@gmail.com

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