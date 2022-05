‘Reversing Roe’: Cómo el aborto se convirtió en un asunto público y político (II)

Una mujer sostiene una percha durante una huelga nacional en apoyo del derecho al aborto en Nueva York, Nueva York, EE. UU., 19 de mayo de 2022. Estudiantes de secundaria protestan en respuesta a la filtración histórica de un borrador de la Corte Suprema de EE. UU., indica que lo más probable es que la Corte revoque la sentencia de 1973 Roe v. Wade decisión que legalizó el aborto en los Estados Unidos. Foto: SARAH YENESEL

Últimamente, me encuentro con una serie de videos en TikTok que tienen como canción Paris de The Chainsmokers. “A mis amigas americanas: vivo a 20 minutos de la frontera con Michigan. Si quieren venir a “ver mis vacas” por el fin de semana, déjenme saber. Les puedo dar un lugar seguro mientras se recuperan de “ver mis vacas”, escribe una mujer canadiense en uno de los videos. Le sigue una línea de la canción: “If we go down, then we go down together” (Si nos caemos, nos caemos juntos). La tendencia se ha hecho conocida después de que se filtrara el borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el cual se revocaría la histórica sentencia de Roe vs Wade, que legalizó el aborto en ese país en 1973.

El documental Reversing Roe, de Ricki Stern y Annie Sundberg, estrenado en 2018, da cuenta de cómo este es el primer ni único intento por tumbar aquel fallo. Desde muchas aristas se ha atacado el movimiento pro aborto, empezando por la vía legal, el ejemplo perfecto de esto es Kansas. Roe vs Wade hizo del aborto un derecho constitucional. Es decir, los estados no pueden aprobar leyes que prohíban el acceso a este procedimiento. Al menos no directamente. De acuerdo con la sentencia, los gobiernos locales solo pueden regular el aborto en el tercer trimestre de embarazo, excepto cuando la vida o la salud de una mujer corre peligro.