‘Reversing Roe’: Cómo el aborto se convirtió en un asunto público y político (I)

Activistas a favor y en contra del aborto protestaron frente al edificio de la Corte Suprema de EE. UU. el 3 de mayo de 2022 en Washington. Foto: WIN MCNAMEE

No, el documental de Ricki Stern y Annie Sundberg no es nuevo. Se estrenó en el 2018, durante la presidencia de Donald Trump, pero hoy tiene la misma vigencia o quizás más aún, ahora que la Corte Suprema de Estados Unidos podría anular el histórico fallo de Roe vs Wade, que institucionalizó el derecho al aborto en 1973. Sarah Weddington y Linda Coffee hicieron una demanda colectiva a nombre de Jane Roe, gracias al cual el procedimiento es un derecho constitucional, legal en los 50 estados que conforman el país norteamericano.

“En Misuri había varios lugares donde abortar, pero, en la última década, se han pasado más y más leyes y regulaciones al respecto y, debido a eso, es más difícil brindar esa atención. Ahora, solo hay una clínica de abortos en Misuri”, asegura la doctora Colleen McNicholas, ginecóloga, mientras conduce su automóvil en camino a aquella clínica, Planned Parenthood en St. Louis. Cuando llega una mujer le habla: “Claro que Dios te ama. No lo hagas, esos bebés no quieren morir, Colleen”. “Creí que el aborto sería parte de mi práctica. Pero en los estados conservadores es muy difícil abortar. Así que me especialicé convertí en una doctora que se enfoca en la realización de abortos”. Aunque vie en St. Louis, McNicholas viaja tres de cada cuatro semanas a otras ciudades a proveer este servicio. Ella trabaja, también en la clínica de Wichita, donde el médico George Tiller trabajó, hasta que fue asesinado por realizar abortos en el 2009.