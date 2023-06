Revista Ulkira 72: diez poemas de autoras nacionales e internacionales

Imagen de la portada de la revista Ulkira 72. Óleo sobre tela de Lucy Tejada. Obra “Sin título mujer en rojo)”, 1955. Publicado con autorización de los herederos de La artista. Foto: Lucy Tejada

En la edición número 72 de la revista de poesía Ulkira, que se lanza hoy a las 6:30 p.m. en el Planetario de Bogotá, se realiza un acercamiento a la vida y obra de poetas como Liliana Cadavid, Alejandra Pizarnik, Rosario Castellanos, Antonia Pozzi y Gustavo Adolfo Garcés, quien fue homenajeado en el 31° Festival Internacional de Poesía de Bogotá, que finaliza hoy.

También se incluye un espacio denominado “30 poetas destacadas”, en donde los protagonistas son los versos de distintas autoras nacionales e internacionales, un recorrido por Venezuela, Uruguay, México, España, Italia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Compartimos diez de estos poemas.

La avenida (Mercedes Roffé, Argentina)

Si hay árboles como hojas/ si hay gente/ como signos de admiración/ también ha de haber, seguramente/ mundos/ como avenidas radiantes/ ocres/ niñas/ cielos/ como dorados cúmulos preñados/ transparentes/ galaxias, cosmos, éteres/ como negros carruajes.

Sueño con un poema (Shelly Bhoil, Brasil)

Sueño con un poema/ sobre palabras/ sin palabras/ como un pensamiento primitivo/ nonato/ en la conciencia/ del lenguaje/ luego la gramática/ pero un patois efímero/ a cada paso/ en cada lengua/ pendiendo/ de la aporía/ una vez que pisas/ a tu Dios/ tu pensamiento primitivo/ del universo –/ un megapoema/ por el Creador/ que sondea más hondo/ que la hondura de los sueños de un poeta/ esparcido por los largos cielos/ más allá del aliento alocado/ de nuestras vidas recurrentes/ Sueño con un poema/ sobre palabras/ sin palabras.

En el cuenco de las manos (América Gabriela Merino, Chile)

Desde el fondo de una sombra densa y craquelada/ surgieron brazos enormes cubiertos de tristeza. / Éramos frágiles, / el temblor del agua reflejaba nuestro propio temor. / Extendiéndose en los atardeceres, en la humedad del mar, / en la perdida serenidad del tiempo/ en un respiro/ a través del dibujo impreciso de las montañas/ como si en el cuenco de nuestras manos/ pudiéramos asir la palabra eternidad/ el último sonido que atraviesa un árbol/ que ha envejecido/ tardíamente y sin orillas, / sin oleaje, desaparece/ como desaparecen las imágenes/ de quienes solamente podemos recordar en los sueños.

Páramo (Aleyda Quevedo, Ecuador)

Tréboles, geranios, sábila macho y hojas de higo/ distorsionan ligeramente eso que es apacible. / Distintos modos de derramar angustia/ sobre la hierba del páramo:/ ríspida, afinada y muy útil. / Una parte del mosaico verde y puntiagudo/ de la vida que se enfrenta con fe, / enclavada en la altura de una ciudad. / Distintos modos de vivir en tu apacible casa, / acariciando la elevación espiritual de la hierba, / noble hábito de oler la oscuridad en el jardín. / De vez en cuando volar…/ sobre el entramado verde y puntiagudo, / ser habitada por ramas lilas y escarcha blanca. / Otro modo de derramar angustia / y sembrar compasión, / a pesar de padecer en el páramo y vivir la vida real.

[Yo era una hermosa piedra para el aire] (María Ángeles Pérez López, España)

Yo era una hermosa piedra para el aire. / Espesa, rotunda, y con un ojo alerta/ para alcanzar al águila en el pecho, / con la marca de la sangre del azor/ —otra forma de decir mi propia historia—/ o de un pájaro cualquiera para el caso, / con la marca de las plumas del azor/ o del águila también, o la serpiente, / con la marca de la tinta del azor/ con que escribir los nombres perseguidos, /la nómina esencial del corazón.

*** (Raffaela Fazio, Italia)

No debemos creer que somos eternos/ me dice. / Yo en cambio pienso/ que para vivir debemos/ sentirnos inmortales. / Para vivir necesitamos amar/ –ya sea atentos/ ya sea rendidos/ Pero el tiempo inherente al amor/ es el presente.

Escribo de la misma forma en que se desangra un animal (Jeanne Karen, México)

A los quince años fui una muerte delgada, una línea de satín coronada con diamantes, / diente de resplandor, desesperación en un traje color menta, y las ganas de correr. / Apenas hace poco me percaté de la enfermedad de los sueños premonitorios. / Me despierta el ruido del torrente a las tres y media de la mañana, / los aromas a orégano, jazmín y sándalo se distribuyen por toda la casa. / Me levanto, soy un barco en la oscuridad, navego en aguas turbias, / busco la tranquilidad de un rincón, una forma de leer y otra de poner en palabras/ lo que sucede. Vi la lluvia fosfórica, vi las raíces crecidas de los árboles/ de un jardín inmenso y silencioso. Hace tiempo que no pasa el tiempo, / hace un instante eterno que flotamos en la atmósfera, ya tanto de vivir y no vivir, / de caminar en la frontera que divide la realidad del sueño. / Una infusión de manzanilla es necesaria para estar alerta. / El invierno entra a la casa por el gran ventanal del patio. / Fríos y negros pájaros vuelan lentamente, mueven las alas, y todo permanece.

Nausicaa a Ulises (Martha Canfield, Uruguay)

Como puerto en tu ruta hacia la nada/ cada vez más exasperante/ y cada vez más inevitable/ mis abrazos te conducen/ como en un plácido sueño/ del primer amanecer/ a la remota playa donde/ una vez fue posible creer/ que un día había de llegar el paraíso/ y es la luz rosada que comienza/ y es la brisa lenta de las palmas/ y la fatiga de la noche sobre el viento/ y la sonrisa triste que vaga/ entre las manos ahora quietas/ y es el silencio/ porque tu viaje habrá de continuarse/ lo sabemos/ y las palabras del adiós/ no lograrían decirte la ruina del castillo/ el tiempo enfermo o la caída a tierra/ del pájaro golpeado en pleno vuelo/ así que en este último beso te declaro/ que he renunciado al canto/ y te dejo partir/ mirándome los brazos pesadísimos/ con todo lo que en otra historia/ hubiera debido ser hermosamente tuyo/ si el narrador quisiera/ y te despido aquí desde la orilla/ miro tu nave que se aleja/ y sólo pido la clemencia del sueño/ para la noche que vendrá/ y la frescura de la tierra/ en la desesperante nostalgia/ que ya empieza.

Restos de mí (Sandy Juhasz, Venezuela)

Lloveré mi entierro sentada en la grama/ en un bolsillo la vida entera, en otro pastillas para/ dormir/ las derrotas irán conmigo para echárselas a dios en cara/ el amor quedará en alguna noche/ como un cadáver que se ofrece a la tierra/ mi madre no desampara este cuerpo vacío/ un sorbo de vino se le muere en los labios/ cose una manta con ráfagas de nosotras y huele a sol/ sobre mi pelo una luna duerme/ las hormigas la espantan/ es mucho peso para el viaje y dios nos vive lejos/ en sus hombros llevan la noche/ no esta que se queda en el mundo/ sino otra anterior a ella misma/ noche de un solo ojo que lámparas enciende/ su brisa cósmica me desprende/ en el aire orbita una pregunta/ ¿Quién dormirá a mis muertos cuando no esté?

Pregunta (Lucía Donadío, Colombia)

Pregunto al río/ por la verdad/ de tu muerte. / Pregunto al árbol/ por la verdad/ de tu vida. / Pregunto al cielo/ por la verdad/ de tus ojos. / Pregunto al mar/ por la verdad/ de tu alma. / Seguir preguntando/ será mi destino.

