Rey Felipe VI: “Sigamos haciendo de nuestra lengua un instrumento de progreso”

El rey Felipe VI durante la ceremonia de inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua, que se realizó en Arequipa (Perú) entre el 14 y el 17 de octubre. Reivindicó la lengua como una herramienta "para buscar la paz y el consenso" y para "potenciar la voz de las naciones hispanohablantes" en un panorama global "incierto". Foto: EFE - Paolo Aguilar

Es un gran honor participar en esta sesión de apertura del décimo CILE (Congreso Internacional de la Lengua Española). Y hacerlo en Perú, en Arequipa, la ciudad blanca donde Mario Vargas Llosa pasó su primer año de vida. Ayer, nada más llegar, visité la casa que fue de su madre y de sus abuelos: la razón por la que, siendo un escritor ciudadano del mundo, nunca dejó de considerarse orgullosamente arequipeño. (