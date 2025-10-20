Logo El Espectador
Rey Felipe VI: “Sigamos haciendo de nuestra lengua un instrumento de progreso”

Terminó con éxito el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, Perú, y como uno de los documentos quedó el discurso del rey de España sobre la vigencia de nuestro idioma.

Especial para El Espectador *
20 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
El rey Felipe VI durante la ceremonia de inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua, que se realizó en Arequipa (Perú) entre el 14 y el 17 de octubre. Reivindicó la lengua como una herramienta "para buscar la paz y el consenso" y para "potenciar la voz de las naciones hispanohablantes" en un panorama global "incierto".
El rey Felipe VI durante la ceremonia de inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua, que se realizó en Arequipa (Perú) entre el 14 y el 17 de octubre. Reivindicó la lengua como una herramienta "para buscar la paz y el consenso" y para "potenciar la voz de las naciones hispanohablantes" en un panorama global "incierto".
Foto: EFE - Paolo Aguilar

Es un gran honor participar en esta sesión de apertura del décimo CILE (Congreso Internacional de la Lengua Española). Y hacerlo en Perú, en Arequipa, la ciudad blanca donde Mario Vargas Llosa pasó su primer año de vida. Ayer, nada más llegar, visité la casa que fue de su madre y de sus abuelos: la razón por la que, siendo un escritor ciudadano del mundo, nunca dejó de considerarse orgullosamente arequipeño. (

