Ricardo Silva hablará sobre la influencia del periodismo en la “colombianidad”

La pluma de Ricardo Silva Romero es un recordatorio de los años de violencia que ha vivido Colombia. Foto: Juan Felipe Rubio

La cultura entendida no solamente como un conjunto de expresiones artísticas, sino como todas las manifestaciones que dan cuenta del espíritu de un territorio. En este caso, de esta tierra llamada Colombia. Qué es aquello que nos hace colombianos, qué elementos de nuestro día a día se tejen para conformar aquello que llamamos “colombianidad” y cómo se ha narrado todo ello desde el periodismo. Así nos describió Jaime Garzón en aquella conocida conferencia que dictó en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente (Cali), en febrero de 1997. “Vamos a llamar colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia, nos tocó habitar este espacio nos vamos a llamar colombianos. Cuando yo diga ‘colombianos’ nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadanos en el mundo más cómodos que los colombianos, ¡somos comodísimos! La ley del menor esfuerzo. Yo propongo que entre todos, echemos de pa’ tras y busquemos las razones por las cuales el país está como está. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra identidad”.

Entender y asumir nuestra identidad como colombianos implica una serie de reflexiones sobre nuestro pasado y nuestro presente y, en esa medida, el Magazín Cultural de El Espectador, en su próxima edición de Diálogos de El Magazín, que tendrá lugar el próximo jueves 25 de agosto en la Biblioteca del Gimnasio Moderno, se dispondrá a analizar uno de aquellos elementos clave que han influenciado nuestra cultura: el cubrimiento de los medios de comunicación. Esto de la mano de los periodistas colombianos Daniel Coronell y Ricardo Silva Romero.

Ricardo Silva Romero, escritor, periodista, guionista y crítico de cine colombiano, coincide con Garzón en cuanto a la necesidad de asumirnos por lo que somos y hemos sido los colombianos a lo largo de la historia: “Creo que hay que empezar a contar desde el momento en el que podamos mirar a la cara nuestra propia violencia. La hemos negado: ‘Somos mucho más que eso’, nos la pasamos diciendo como si cupiera duda, ‘somos ciclismo, somos paisajes, somos carnavales’. La hemos contado: la hemos vuelto estadísticas escalofriantes y la hemos narrado con la esperanza de que nosotros mismos la sepamos, con la esperanza de que ponerla en escena sea señal de que está a punto de terminar. Pero tiene que pasar que aceptemos que es un fracaso humano una cultura y una sociedad que no se detiene a pensarse de nuevo ante 8 millones de víctimas, tiene que pasar que reconozcamos que hemos creado un país con zonas ciegas -no zonas grises, sino ciegas- en las que la violencia humana, el mal que es una función corporal que todos llevamos por dentro, tiene vía libre, y nos ha faltado humanidad e ingenio para montar condiciones que sirvan a cada quien para sujetarse, para no obrar el horror. Tiene que pasar que nos encaremos, nos digamos en voz alta que hay una violencia colombiana, nos recordemos que no estamos condenados por nadie allá arriba o allá abajo sino por nosotros mismos, nos neguemos a matar como cerrando un grifo, y esta cultura deje de aspirar a ser una sola que busca que impere una sola verdad a toda costa, y sea todas las culturas que es, y entienda el Estado sí quiera llegar a las regiones en los términos de cada cultura”, afirmó el autor en entrevista con El Espectador sobre su libro Río muerto (2020).

Silva, autor de El libro de la envidia, Historia oficial del amor, Cómo perderlo todo, reconoce cómo la violencia ha permeado profundamente nuestra identidad como colombianos: “en Colombia ser es prevalecer, aniquilar. Ni los artistas han sido capaces de reconocer al talento ajeno sin sentirse derrotados. Y lo que usted dice es cierto: nos hemos vuelto no sólo indiferentes, sino sinuosos, sigilosos, porque el Estado ha sido hostil, porque el Estado no ha sido el alivio a semejante desmadre, sino un factor más de desazón, y entonces cada colombiano se ha portado como un rey con una pequeña corte en la que confía, y para bien y para mal hemos armado familias redobladas, con su propia lengua y su propia cultura, que son los únicos sitios en los que estamos a salvo”.

El escritor se mueve entre la narrativa y la opinión, con su columna en el periódico El Tiempo Marcha fúnebre. Al igual que lo hace con la ficción y la no ficción, un ejemplo de aquello es su libro Autogol en el que retrata uno de tantos eventos dicientes del espíritu de un tiempo: 1994 y un lugar: Colombia. La novela trata acerca del asesinato del futbolista Andrés Escobar: “el comentarista deportivo Pepe Calderón Tovar, fanático del fútbol desde que tuvo uso de corazón, se queda sin voz cuando es testigo de aquel autogol fatal que Andrés Escobar metió en el partido de Colombia contra Estados Unidos en el mundial de 1994. Días más tarde, después de un recorrido delirante por su pasado, su salud mental y los hechos sórdidos que sucedieron en la selección Colombiana de aquellos años, toma la decisión de asesinar al jugador. Y emprende una pesadilla que terminará involucrándonos a todos”. Con su pluma, Silva narra una ficción en torno a un hecho violento que fue real.

Silva y Conorell son dos de muchos periodistas colombianos que han reconstruido el pasado a través de su pluma. Narran la cultura colombiana y, a la vez, esa narración influye en la misma cultura, como un bucle eterno que se nutre a sí mismo. Para hablar de ello, los autores se darán cita este jueves. Este encuentro será moderado por la periodista de El Magazín cultural de El Espectador, Laura Camila Arévalo Domínguez. Las personas interesadas en asistir a este encuentro solo tendrán que inscribirse en este link. La entrada es gratuita. Quienes no puedan asistir a la Biblioteca del Gimnasio Moderno podrán ver el conversatorio a través de las redes sociales de El Espectador.