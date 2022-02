Roberto Arlt: una perturbación

En 1926 Roberto Arlt publicó “El juguete rabioso”, su primera novela, y “El gato cocido”, su primer cuento.

El aprendizaje de Arlt tuvo lugar en las cloacas, no en las bibliotecas, decía Roberto Bolaño. Arlt se ubica en las antípodas de la refinación burguesa, de la imaginación de elevado esplendor, y se suma a otro imaginario que, aunque no deslumbra, no es de menor valor. Su lugar en el campo de la literatura es, como el de Borges, el de la orilla, pero otra. Las obras de ambos escritores, aparentemente distantes, quizá son los dos puntos de referencia más importantes de la primera mitad del siglo XX argentino. Si con la exploración de sistemas complejos y paradójicos, y con tramas sobre cuchilleros, compadritos, esquinas rosadas y aires de arrabal, Borges indaga sobre la problemática humana, Arlt, en cambio, se confina adrede a esta última zona, al pobrerío bonaerense del hurto, la falsificación, la violación, el rapto de ira, el asesinato…, en suma, al crimen y a la ruindad humana. En ese territorio, Arlt encuentra un número finito, pero inabarcable, de posibilidades artísticas. Otras especie de paradoja: esa reducción a la exploración del bajo fondo es el lugar sin límites arltiano, su biblioteca de Babel infecta y sumida en el fango.

Pero los personajes de Arlt no solo habitan la periferia, los habitantes de la ciudad arltiana encuentran en su vida ordinaria momentos desconcertantes en situaciones límite que los asedian. Esos instantes que, aunque en apariencia sean comunes y corrientes, realmente están lejos de serlo: bordean un abismo de angustia por el que los personajes se desplomarán. La angustia en la obra de Arlt muestra el desequilibrio que causa el peso de la moral socialmente dominante sobre el dilema personal en el instante de un conflicto irresoluble, cuando el único horizonte visible es despeñarse por las laderas del crimen y la violencia, un acto extremo subvierte la norma moral, la complejiza, la lleva a los límites de lo inexplorado, tal como sucede con el narrador de El jorobadito o con el protagonista de la gran novela de Arlt, Los siete locos: ambos personajes son llevados a la experiencia límite donde surge la explosión arltiana que precede a la muerte, el instante propicio para el sacrificio y la consagración del sacrilegio, el momento de la injuria a la moral.