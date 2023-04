Rolando Kattan: “Es mentira que la inteligencia artificial haga poesía”

El poeta hondureño Rolando Kattan (Tegucialpa 1979) afirmada que se muestra preocupado por la llegada de la Inteligencia Artificial y ha asegurado que es mentira "que esta pueda hacer poesía", además de recordar que el arte es "la única constancia" que nos aleja realmente de los animales, y ahora también de las máquinas. EFE/ J. P. Gandul Foto: EFE - J. P. GANDUL

El poeta, galardonado en 2020 con el XX Premio Casa de América de Poesía Americana, se encuentra estos días en Madrid, donde esta semana realizó una lectura de su libro de poemas más conocido, “Los cisnes negros”, en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

Allí compartió sus inquietudes sobre los cambios que está sufriendo el español y los peligros de las nuevas tecnologías.

El avance tecnológico

“La literatura siempre va a tener permanencia en el tiempo cuando es buena, es importante mantener esos valores fundamentales de qué es un poema y qué es un libro, de cuando algo realmente toca y transforma. Todo esto es ahora aún más necesario con la llegada de la Inteligencia Artificial donde algo que no es un poema puede ser considerado como tal, ese es el verdadero riesgo”, advirtió Kattan en una entrevista.

Sobre las redes sociales, señaló que “la literatura no está en los espacios de lo efímero, está más cercano al mármol que a 'tiktok', ahí es donde reside el arte."

“Nadie escribe para el presente, yo tengo constancia de que un poema puede durar mil años, de que hay textos que sobreviven 2.000, pero tu no me puedes demostrar que lo que está en un disco duro va a vivir más de cien. Lo que está grabado en un disquete ya ni se puede leer, lo importante no es la difusión del presente porque esto es efímero. Se consume pero desaparece rápidamente”, asegura.

Kattan afirma que la sociedad viene en una “egofobia” que quiere decir que tienen miedo a estar a solas apuntando que “el mercado sabe que tienes ese miedo de estar contigo mismo y por eso te genera espacios para matarte el tiempo y tu espacio de pensamiento”.

“Lo que es sagrado es que tengas siempre la libertad, el espacio y las armas para poder gestionar tus emociones y tu vida. Los principios de porqué estamos aquí como son la búsqueda felicidad y el tener una vida digna pasan porque puedas tener un espacio donde reflexionar, donde puedas tener los silencios necesarios”, afirma.

La etimología del español

La otra preocupación del autor centroamericano está centrada en el español, idioma que se ha derivado de “muchas culturas” y que, en cada palabra, “hay una visión del mundo”. Para él, se está perdiendo el hecho de entender que cada cultura es una cosmovisión al desconocer nuestras etimologías.

Para ejemplificar esto, puso como ejemplo que cuando decimos la palabra desastre no somos conscientes de que "des" significa no y "astre" es astro. Por lo que esta palabra se podría traducir como "sin estrellas, sin fortuna".

Para Kattan, hay mucha poesía dentro de nuestra lengua que lleva consigo una visión del mundo y la estamos perdiendo.

Por eso, indica que cuando dicen que la inteligencia artificial puede hacer poesía es “mentira”. Para él, eso es lo más importante, saber cuáles son las definiciones de las cosas, ya que es la única constancia que nos aleja realmente de los animales y ahora de las máquinas.

Kattan recuerda la anécdota de cuando se encontró una piedra pintada a mano en la tumba de del poeta francés Charles Baudelaire donde se podía leer "merci".

Eso le hizo reflexionar sobre a quién salvó la vida este poeta, qué persona se tomó el tiempo de pintar una piedra e ir hasta su lápida para decirle, de forma totalmente anónima “gracias”. “Ese es el poder de la poesía”, dijo.