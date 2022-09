Rollo May, el existencialista del mito y el sentido (I)

“La libertad del hombre consiste en nuestra capacidad para hacer una pausa, para elegir la respuesta hacia la que queremos lanzar nuestro peso”, decía Rollo May. Foto: Dominio público

Era 1989, un año que pasaría a ser histórico, aquel en donde un muro caería y permitiría la unión de familias alemanas que estuvieron separadas por más de veintiocho años. Diez meses antes, en tierras norteamericanas llegaba al poder George H. W. Bush. Cinco meses después del ascenso del reemplazo de Reagan, una banda llamada Nirvana haría su debut musical con el lanzamiento de Bleach, su primer álbum. Mientras tanto, tres autores publicarían su artículo “Rollo May: un hombre con significado y mito”. Fredic E. Rabinowitz, Gleen Good y Liza Cozad fueron hasta la casa de un psicólogo de 78 años que se había interesado —como ya había ocurrido en Europa—, por la psicoterapia con orientación existencial: Rollo May. De aquel encuentro se desprendieron una serie de reflexiones que quedaron plasmadas en un papel, pero también una pequeña biografía que permitía tener un acercamiento con el existencialista.

Cuando Rabinowitz, Good y Cozad visitaron el hogar de May en California, se encontraron con una estantería que no solo incluía libros de psicología, sino también de religión y filosofía. Y es que a aquel hombre le había llamado la atención desde joven todo lo relacionado con arte y literatura griega, hasta el punto de que estudió artes liberales en el Oberlin College de Ohio (Estados Unidos). “Nuestra época se deteriora cada vez más. La mayoría de los estudiantes de las universidades estatales solían estudiar artes liberales. Ahora estudian negocios. El único objetivo que tienen en la vida es ganar dinero. Como objetivo en la vida, creo que ganar mucho dinero es un completo fracaso”, le dijo May a Rabinowitz en aquel encuentro.