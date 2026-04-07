Rosa Montero: “Todos tenemos una imaginación que nos salva la vida”

"La loca de la casa", de la escritora y periodista española Rosa Montero, fue el protagonista de la caja literaria de marzo de 2026 de Tinta club del libro. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En las primeras páginas de “La loca de la casa”, usted afirma que la imaginación —y, con ella, la escritura— actúan como un salvavidas para transitar la existencia. ¿En qué momento sentió, por primera vez, esa revelación? ¿Podría evocarnos esos instantes iniciales que la condujeron a entregarse por completo al oficio de escribir?

De manera intelectual, consciente, creo que me di cuenta escribiendo este libro. Sabía que toda la vida había tenido muchísima imaginación, pero comprendí conceptualmente que esa imaginación nos salva absolutamente a todos, incluso a la gente que dice que no la tiene. Tú habrás conocido gente que te dice que no tiene imaginación. Bueno, es mentira porque todos tenemos una imaginación que nos salva la vida. De hecho, la imaginación es la que construye la memoria. Creemos que recordamos, pero en realidad no lo hacemos, sino que nuestra memoria...