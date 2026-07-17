Rosalía, teatro y filosofía: planes para el puente que celebra la Independencia de Colombia

Rosalía tendrá su segunda fecha del Lux Tour en Bogotá el sábado 18 de julio. Foto: ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

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Led Zeppelin, tributo sinfónico

Fecha: 17 de julio, a las 8 p. m.

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Entrada: desde COP 166.000.

Detalles del evento: “Led Zeppelin Sinfónico”, con la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital y la banda The Joint, reconocida por su auténtico tributo al mítico cuarteto británico. Más de 50 músicos en escena darán vida a un espectáculo que combina la fuerza del rock con la grandeza sinfónica.

Hecho en Colombia

Fecha: 17 y 18 de julio.

Lugar: Teatro Cafam - Av. Car. 68 No. 90-88.

Entrada: desde COP 90.000.

Detalles del evento: la bailarina y coreógrafa Gina Medina, el bailarín Iván Ovalle y el maestro Julio César Guarín convocaron algunos de los más destacados coreógrafos, músicos y bailarines de la ciudad, con el propósito de tejer historias bailadas que transformen la forma en que el mundo ve a Colombia.La creación se nutre de la música y de los diferentes ritmos folclóricos colombianos, fusionados con un lenguaje corporal que bebe de las danzas contemporánea, urbana, moderna y el ballet.

Rosalía Lux tour

Fecha: 18 de julio.

Lugar: Movistar Arena.

Entrada: desde COP 212.000.

Detalles del evento: a partir de 2024, Rosalía inició una nueva etapa creativa que culminó con el lanzamiento de su cuarto álbum, LUX, el 7 de noviembre de 2025. El proyecto explora una fusión de art pop y sonidos clásicos con una narrativa conceptual centrada en la espiritualidad y la transformación. En 2026, Rosalía llevó esta nueva era al escenario con el LUX Tour, una gira internacional que recorre Europa, América del Norte y América del Sur.

Oasis de la impunidad, en el Centro Nacional de las Artes

Fecha: 18 y 19 de septiembre.

Lugar: Cl. 11 No. 5-60.

Entrada: desde COP 29.000.

Detalles del evento: se trata de una investigación teatral y coreográfica nacida a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019 en Santiago de Chile, para examinar las condiciones sistémicas e individuales que sostienen la violencia estatal. La obra sigue a ocho cuerpos en un espacio museístico abstracto, donde fuerzas de seguridad, víctimas y figuras fantásticas del terror se reúnen en un ritual de confesión, expiación y denuncia.

Águilas de El Cairo

Fecha: 16 al 22 de julio (5:10 p. m.)

Lugar: Cinemanía (Cra. 14 No. 93A-85).

Entrada: COP 20.000.

Detalles del evento: el actor más querido de Egipto se ve presionado a protagonizar una película encargada por las más altas autoridades egipcias. Aceptando a regañadientes, este papel será la puerta que le hará entrar en el selecto grupo de las personas más poderosas del país. Como una polilla atraída por la luz, comienza un romance con la misteriosa esposa del general que supervisa el proyecto.

The Virginia Valley presenta “Amnesia colectiva”

Fecha: 18 de julio a las 8:30 p. m.

Lugar: calle 26B No. 5-93.

Entrada: desde COP 56.600.

Detalles del evento: un concierto live full banda, donde The Virginia Valley desplegará su universo sonoro entre indie dance, darkwave, pospunk y electrónica, acompañado por visuales inmersivas en 360°. La banda presentará en vivo su nuevo álbum “Amnesia colectiva”, en un espectáculo que combina atmósferas hipnóticas, estética cinematográfica y narrativa visual, transformando el domo del Planetario de Bogotá en una experiencia audiovisual envolvente.

Café filosófico sobre los estoicos

Fecha: sábado 18 de julio.

Lugar: Librería Lerner de la 93.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: por cientos de años la humanidad vivió sin psiquiatras y sin Prozac. Cuando las penas eran parte de la vida, se acudía a la lección del maestro estoico. En esta sesión del Café Filosófico se examinarán los consejos estoicos —un tema que ha tomado especial fuerza hoy— y se pondrán en la perspectiva de la aplicabilidad (o no aplicabilidad) a la vida contemporánea.

Presentación del libro “Tres estaciones para llegar al mar”

Fecha: sábado 18 de julio, a las 5:30 p. m.

Lugar: Librería Woolf -Cl. 39B No. 21-54, piso 2.

Entrada: libre.

Detalles del evento: Jenny Bernal se sirve de versos para que el paisaje hable. Contraponiendo los lugares comunes, los clichés y lo manido, hace lo que cada poeta debe hacer: mirar el mundo como si estuviera recién hecho. Durante la presentación de este poemario, Jhonatan Betancourt hablará con la autora sobre la obra.

“La ruta del grito Vol. 11”

Fecha: lunes 20 de julio.

Lugar: sector de Teusaquillo.

Entrada: actividades gratuitas y algunas con inscripción previa (www.casatinta.com).

Detalles del evento: se celebrará la 11.ª edición de “La ruta del grito”, un circuito cultural que reúne 15 espacios del sector de Teusaquillo en torno a una programación cultural para celebrar nuestra Independencia (muy distinta a la que se celebra alrededor de la historia del florero de Llorente). Durante esta jornada se hablará sobre el teatro, el cine, los libros, el arte, la ilustración y la naturaleza: ¿Qué es ser independiente? ¿Cuál es el grito de independencia de los espacios culturales?

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