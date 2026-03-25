El siempre presente debate sobre la separación de obra y autor (Opinión)

En una entrevista con la escritora Mariana Enriquez, Rosalía dijo que le gustaba la obra de Pablo Picasso y que creía que podría haber sido su amiga.
Foto: ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
En efecto, Picasso tuvo múltiples parejas cuyas relaciones han sido descritas como emocionalmente abusivas, controladoras y profundamente asimétricas. Dora Maar tuvo una fuerte crisis emocional tras dejar al pintor. François Gilot describió su carácter dominante y Marie-Thérèse Walter tuvo una relación con él cuando aún era adolescente. Además, en algunas de sus pinturas las mujeres aparecen fragmentadas, deformadas o sometidas a una mirada dominante, según una lectura contemporánea de su vida y obra.
Sin embargo, lo cierto es que Picasso fue...
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