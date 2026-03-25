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El siempre presente debate sobre la separación de obra y autor (Opinión)

Recientemente, la cantante Rosalía pidió disculpas por haber dicho que le gustaba la obra de Pablo Picasso. Según explicó después, no conocía bien las acusaciones de misoginia que rodean la figura del pintor.

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Juliana Vargas Leal
Juliana Vargas Leal
25 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
En una entrevista con la escritora Mariana Enriquez, Rosalía dijo que le gustaba la obra de Pablo Picasso y que creía que podría haber sido su amiga.
En una entrevista con la escritora Mariana Enriquez, Rosalía dijo que le gustaba la obra de Pablo Picasso y que creía que podría haber sido su amiga.
Foto: ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

En efecto, Picasso tuvo múltiples parejas cuyas relaciones han sido descritas como emocionalmente abusivas, controladoras y profundamente asimétricas. Dora Maar tuvo una fuerte crisis emocional tras dejar al pintor. François Gilot describió su carácter dominante y Marie-Thérèse Walter tuvo una relación con él cuando aún era adolescente. Además, en algunas de sus pinturas las mujeres aparecen fragmentadas, deformadas o sometidas a una mirada dominante, según una lectura contemporánea de su vida y obra.

Sin embargo, lo cierto es que Picasso fue...

Juliana Vargas Leal

Por Juliana Vargas Leal

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