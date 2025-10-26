Rubén Blades y Mon Laferte, entre los invitados del BIME Bilbao 2025

Cantante panameño durante su presentación en el Festival Cordillera 2025 Foto: El Espectador - José Vargas

BIME, el encuentro internacional de la Industria Musical, que en mayo de 2025 se celebró en Bogotá, regresa con una nueva edición entre el 28 y el 31 de octubre en Bilbao, España. Una cita de profesionales y artistas que están siendo parte de la construcción de la industria musical en iberoamérica

Su programación profesional incluye artistas como Rubén Blades, Mon Laferte, junto a profesionales como Ignacio Meyer, presidente de TelevisaUnivisión, entre otros personajes especializados en temas como sincronización, distribución, booking, sostenibilidad e inteligencia artificial.

Los detalles del BIME 2025 en Bilbao, España

BIME LIVE convertirá Bilbao este otoño en un gran escenario de música en vivo con más de 70 artistas de todo el mundo, incluyendo una delegación colombiana de artistas encabezada por el caleño Esteban Rojas.

Bilbao será de nuevo el gran punto de encuentro internacional de la industria musical, con una nueva edición de BIME entre el 28 y el 31 de octubre, con una extensa programación de charlas, paneles, masterclasses, talleres, espacios de networking, shows en vivo y formatos colaborativos de artistas asistentes.

BIME PRO o la actividad profesional de esta edición, contará con una programación que incluye algunos de los nombres más influyentes de la música actual, que compartirán sus visiones sobre los retos y oportunidades del sector. Rubén Blades, leyenda viva de la música latinoamericana; Mon Laferte, reconocida por su fuerza escénica y compromiso social; el dúo venezolano Mau y Ricky, referentes del pop latino; y Leire Martínez, quien inicia su nueva etapa en solitario tras su paso por La Oreja de Van Gogh, serán algunos de los protagonistas de esta edición.

A ellos se sumarán talentos como Anele Onyekwere, andaluz dos veces ganador del Emmy y responsable de supervisar la música y producción de bandas sonoras en Marvel Studios, con trabajos en títulos tan populares como Avengers: Endgame, Black Panther o WandaVision; Kareen Saurí, productora creativa detrás de videoclips para artistas como Rosalía y Dua Lipa; Adel Hattem Levy, experta en internacionalización con más de dos décadas posicionando artistas globales como Radiohead, Mitski o Jungle en América Latina; Lewis Jameson, CEO de Music Declares Emergency, que moviliza a la industria musical frente a la emergencia climática; Pepe del Río, fundador/CEO de Sesh, incluido en la lista “30 Under 30” de Forbes 2025 por revolucionar el vínculo entre artistas y fans; Christine Osazuwa, fundadora de Measure of Music; David Torreblanca, COO and Head of Booking del Festival de Jazz de Montreal.

Así mismo, BIME LIVE transformará Bilbao en un gran circuito para artistas con gran proyección internacional. Diferentes salas y espacios de la ciudad acogerán conciertos y showcases – actuaciones en formato reducido – que permitirán a profesionales del sector, asistentes a BIME y a la ciudadanía general, descubrir las propuestas musicales que ya están marcando el rumbo de los próximos festivales y giras internacionales.

Serán más de 70 artistas quienes se presenten en una cita que combina proyección, descubrimiento y diversidad musical, uniendo desde distintos puntos cardinales un gran territorio sonoro que conecta a Iberoamérica. Entre ellas la de Arroba Nat (MX), con letras que exploran lo más íntimo de la experiencia humana; Delaporte (ES); uno de los proyectos más innovadores de la escena electrónica y pop alternativo en España; la chilena Javiera Electra (CL) con su poderosa voz y propuesta escénica teatral; Jesse Baez (GT), reconocido como uno de los grandes referentes del R&B contemporáneo en español; y la argentina Juana Rozas (AR), con un sonido que se mueve entre el pop, el R&B y la experimentación electrónica.

Con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), Colombia vuelve a ocupar un lugar central en el mapa musical global a través de este encuentro que conecta a Europa y América, con una delegación de artistas y profesionales que serán parte de esta edición, donde cabe destacar al caleño Esteban Rojas, figura clave del movimiento urbano de Cali y a los talentos emergentes Fedestar y Mau Gatiyo.

Con ediciones anuales en Bilbao y Bogotá —donde regresará en mayo de 2026—, BIME se ha consolidado como una red activa que conecta escenas, territorios, profesionales y comunidades creativas a ambos lados del Atlántico, y como un espacio imprescindible para entender las nuevas dinámicas del ecosistema musical global. Más que un encuentro, BIME es el escenario donde se escribe el futuro de la música iberoamericana.