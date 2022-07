Rudolf Nureyev, un matrimonio devoto con la danza (III)

Rudolf Nureyev fue uno de los bailarines más exitosos de la historia. Se codeaba con personalidades como Jackie Onassis, Freddie Mercury, Mick Jagger, Andy Warhol y otros en su larga carrera como bailarín de ballet, hasta su muerte en 1993, a los 54 años. (Photo by William Lovelace/Daily Express/Getty Images) Foto: William Lovelace

Muchos especularon sobre la naturaleza de la relación entre Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn, al igual que la relación del ruso con Erik Bruhn, pero nunca se supo cual era la verdad que se escondía en la intimidad. El bailarín ruso, a pesar de su fama, no develaba mucho de su vida privada en las entrevistas que daba. Sin embargo, siempre cauto con sus palabras, Nureyev nunca se atrevió a difamar a su madre patria públicamente, sabiendo que familiares y amigos podrían pagar las consecuencias de esa actitud. Pero eso no impedía que sintiera un profundo desdén por quienes lo mantuvieron alejado por años de sus seres queridos.

El maestro carpintero del English National Ballet, Ted Murphy, contó en el documental que “cuando el Ballet de Kirov venía a Londres a presentarse, nos reglaban insignias rusas de las compañías como regalos. Había coleccionado varias a lo largo de los años y una noche que Nureyev vino a bailar, estaba usando algunas y se volvió loco. Las arrancó, las tiró al piso, las pisoteó y me dijo: no puedes volver a usarlas aquí”. Su reacción fue proporcional al dolor que le causaba no poder ver a su madre en Rusia, sumada a la frustración de no poder expresarse libremente.