“Cambiar las percepciones del público es parte del objetivo del artista”

“Sun & Sea” propone una escena muy tranquila: la playa. Y a la par se pregunta por temas muy inquietantes como el cambio climático y la alienación del mundo. ¿Por qué escogieron tener este contraste?

Hay dos razones. Primera, la playa ha tomado una nueva forma en la perspectiva global debido al cambio climático, porque se trata de una potencial inundación como y un potencial desierto. Además, es un espacio en el que el calor está siempre presente en los cuerpos de los bañistas. Por eso sentimos que era el escenario adecuado para abordar este tema. Segunda, el contraste viene también del hecho de que se trata de una ópera-performance. Ahí la primera tiene elementos fijos, mientras que la segunda es mucho más dinámica. Con Lina Lapelytė, la compositora, y Vaiva Grainytė, la libretista, quisimos trabajar en este formato precisamente porque nos permitía hablar de temas serios de una manera accesible y fácil de asimilar. Es por eso que supimos que ese contraste iba a funcionar.

¿Por qué decidieron que la ópera sería el género para contar esta historia?

La usamos con un poco de ironía. La primera ópera que hicimos con Vaiva y Lina trataba sobre 10 cajeras que simplemente escaneaban productos en el escenario mientras cantaban sus pensamientos diarios. No era algo estático ni lo que uno esperaría ver en la ópera. Y aquí sucede lo mismo. Tenemos música, gente en el escenario y un libreto, pero también vemos que los cantantes están acostados, lo cual ya resulta gracioso, porque para ellos, que están acostumbrados a cantar de pie, fue realmente difícil hacer su trabajo así. Lo que estamos haciendo es jugar con la forma liberándola de sus cánones tradicionales.

Además de intérpretes profesionales, invitan a personas locales a ser parte del performance. ¿Cómo es manejar esa mezcla en escena?

Hay algunas reglas básicas que siempre les aclaramos antes de que entren a escena, pero siempre hay problemas. A veces hay personas que vienen con sus perros, y cuando ellos empiezan a ladrar suenan más que los cantantes. También nos ha pasado que los niños se ponen a correr mucho o incluso que las tormentas de arena terminan entrando en la boca de los solistas mientras están cantando. Por otro lado, nos ha pasado que las personas se quedan muy quietas, entonces debemos animarlas a que se muevan o vayan al mar para que el movimiento de la playa sea constante. Pero son estas situaciones absurdas las que hacen que la obra sea aún más interesante, y nosotros siempre trabajamos para que la experiencia del público no se vea afectada por ellas.

Para el público es distinto que no hay sillas fijas, sino que la obra invita a las personas a que se muevan por el teatro. ¿Cómo cree que esto cambia la experiencia?

Nos gusta esta idea de animar al público a moverse y cambiar de ángulo, porque brinda una cierta libertad mental. La variedad de perspectivas hace que diferentes cantantes y partes de la playa cobren protagonismo, por lo que se siente como un mosaico que se va armando a medida de que se le mira desde diferentes puntos. Claro que hay personas que prefieren quedarse en un solo lugar, pero creo que es más interesante cuando se puede navegar un poco.

¿Cómo fue trabajar con el Coro Nacional de Colombia?

En este momento tenemos un equipo dedicado a ensayar con ellos, y nosotras llegaremos para ajustar detalles en la última semana antes de la presentación. Pero sé que hasta ahora todo parece ir andando bastante bien.

¿Cuál es el poder del arte en conversaciones políticas?

Es una buena pregunta, porque no sabemos si el arte es capaz de cambiar la dirección en la que va el mundo. No se pueden cambiar las decisiones que toman los políticos, y cuando viajamos para llevarla a países tan lejos del nuestro nos cuestionamos si todo este esfuerzo ha valido la pena. Sin embargo, las respuestas que recibimos nos dicen que la obra enciende una chispa en la mente y el alma de las personas. No somos activistas, pero sí queremos activar estas reflexiones en las personas, y eso es lo que realmente justifica el esfuerzo. Cambiar la percepción del público y guiarlo hacia experiencias distintas también es parte del objetivo del artista.

¿Por qué decidieron traer esta obra a Colombia?

Estuve en Colombia hace dos años, y tuve todo tipo de experiencias allí, buenas y no tan buenas. Ahí, gracias a amigos que me enseñaron sobre la historia del país, empecé a entender un poco más sus dinámicas y vi que existe un rango de experiencias muy amplio. Me sorprendió mucho que en Colombia, en algunos lugares, todavía existe segregación o tensiones entre grupos de personas por temas como la orientación sexual. Es por eso que hicimos el esfuerzo de hacer esta playa lo más inclusiva posible, y esperamos que este espejo de sociedad les dé algo que pensar a las personas, o al menos eso es lo que defendemos como autores. Esperamos cumplir con las expectativas y sorprender al público, a pesar de que sabemos que no es tarea fácil, porque la escena artística de Colombia es muy dinámica y vibrante.