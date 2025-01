Saadid Martínez:“Lo digital nunca reemplazará el entretenimiento en vivo”

Saadid Martínez es también el director general del Grupo Altavista. Foto: Prensa Ástor Plaza

¿Cómo empezó su relación con el teatro y cómo llegó al cargo de director del teatro Ástor Plaza?

Llevo unos 25 años trabajando en entretenimiento, en diferentes áreas como producto, desarrollo de artistas, management y booking, y en 2016 tuve la oportunidad de crear un proyecto que denominamos Teatro ABC, al norte de Bogotá. Siempre había estado en temas de entretenimiento, pero nunca en la dirección de un espacio. Empecé a conocer lo que era crear y manejar un teatro, y en 2023 me llamaron para tomar el teatro Ástor Plaza. Estaba un poco quieto, y desde ahí tomé la dirección.

¿Qué viene para el Ástor Plaza en 2025?

Queremos implementar la interacción de lo digital con lo real. Hay un proyecto que nos llama mucho la atención, el pódcast “Vos podés”, que queremos llevarlo al escenario y que la audiencia pueda compartir con Tatiana Franco. Esa es una de nuestras grandes apuestas.

Es ingeniero de profesión, ¿cómo se introdujo en el entretenimiento?

La verdad fue como un rebote. Soy ingeniero electrónico, algo que no tiene nada que ver con el tema. Fue por pasión que llegué al entretenimiento, siempre he sido creyente de que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno le llama. Nunca ejercí mi profesión, pero sí tenía muy claro que quería estar en el entretenimiento en todas sus facetas. Empecé trabajando en canales de televisión, y me apasionó. Luego entré al tema musical, que es en lo que más me he desempeñado, con artistas y conciertos, y le cogí mucho amor a esto. El arte también me gusta, y por eso he hecho exhibiciones. El entretenimiento para mí es una pasión, más que una profesión, es algo que amo profundamente.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta en su línea de trabajo?

Son muchas cosas. Afortunadamente para Colombia la oferta y la demanda están creciendo, y con eso llegan muchas cosas. El reto más grande creo que es poder saber qué contenido debemos buscar y ofrecer. Desafortunadamente, muchas veces depende de la idiosincrasia de nuestro país, de la cultura y del sector donde estemos. Siempre nos debemos hacer las preguntas: ¿qué es lo que debemos traer y mostrar, y qué es lo que queremos entregar? Por ejemplo, desde el Grupo Altavista, la compañía que represento, nos preguntamos: ¿qué queremos dar a los usuarios a nivel de entretenimiento? Porque hay de toda índole, pero es importante saber qué les queremos entregar y cuál es el saldo de conocimiento y pedagógico después de hacer todas estas cosas.

Existe una amplia oferta de entretenimiento digital en múltiples plataformas, ¿cómo los eventos que produce se han mantenido vigentes frente a este desarrollo?

Soy fiel creyente de que la mejor forma de entretenimiento es la que uno puede vivir de manera presencial. La pandemia nos dio la oportunidad de tener unos ejercicios digitales y, como Grupo Altavista, pudimos hacer conciertos a manera de transmisiones, como sucedió con Andrés Cepeda o Planchando el Despecho. Aunque lo digital ha proliferado, creo que la experiencia de ir a un teatro o concierto no se puede reemplazar de manera digital. Eso es algo que pienso que no se va a perder, prueba de ello es el incremento que hubo después de la pandemia con los conciertos y la demanda por ellos. La gente salió abarrotada a tener todas estas experiencias que no se pudieron dar durante esos dos años. Creo que, aunque lo digital está ligado a la información, nada puede cambiar la sensación de tener a tu artista favorito frente a frente.

¿Cuáles cree que son las características que deba tener alguien que ejerza su labor?

Lo primero es tener el conocimiento y la experiencia de todas las labores que se mezclan en la dirección de teatro. He sido mánager, productor de artistas, técnico y promotor, por lo que, cuando llegué a los teatros, sabía lo que se necesitaba y con lo que debíamos cumplir para darle al usuario lo que busca, y también cumplirles a los artistas y promotores. Igualmente, soy consumidor de entretenimiento, voy a teatro, a cine... y es importante ese compendio de cosas y de conocimiento para llevar a cabo todos los proyectos que he realizado y que la gente los note.

De los espectáculos que ha producido, ¿cuáles son los que más lo enorgullecen?

Uno fue en 2019. Me invitaron a participar en un proyecto para traer la Capilla Sixtina a Bogotá. Fue un reto enorme. Lo hicimos encima del teatro ABC, porque ahí hay una capilla también y de un tamaño que nos funcionaba. Teníamos que traer unas reproducciones de los frescos del Vaticano, y la pregunta que nos hacíamos era: ¿cómo vamos a hacer para llegarle a la gente y realmente hacerla sentir dentro de la Capilla Sixtina? Fue un desafío muy lindo por todo lo que hicimos de tener a la guardia y a los guías para ambientar. He tenido la oportunidad de visitar la Capilla Sixtina en el Vaticano, y no fue la mejor experiencia porque no hay mucho tiempo, lo poco que puedes ver se pasa muy rápido, la gente te empuja... Y quise tratar de hacer algo muy diferente aquí, teniendo en cuenta que hay muchas personas que seguramente en su vida no van a tener la oportunidad de ir a la Capilla Sixtina. Lo mejor fue ver la reacción del público mayor y de personas que ya habían visitado la original y que nos decían que no habían podido ver tantos detalles antes.