¿Sabía que puede visitar y conocer la Casa de Nariño? Así puede inscribirse

La Casa de Nariño, hogar de los presidentes, donde vivió Antonio Nariño. Foto: David Campuzano/EE

La Casa de Nariño. El hogar de quienes han sido los máximos mandatarios y líderes del país, entre ellos, Antonio Nariño, traductor de los derechos del hombre, a quien se le hace honor en su nombre. Antes llamado Palacio de la Carrera, este emblemático lugar no es exclusivo para la vista de los dirigentes, también es una invitación abierta a todo quien quiera conocer sus pasillos. Esto, gracias al servicio de visitas guiadas que ofrece el Palacio.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

La visita guiada para recorrer la casa de los presidentes dura aproximadamente 45 minutos y deben ser programadas por quien desee de acuerdo a los siguientes horarios: lunes a viernes: 9:00 - 10:30 a.m. y 2:30 - 4:00 p.m; sábados y festivos: 2:30 y 4:00 p.m; domingos: 03:00 y 4:00 p.m. Para quienes quieran observar el cambio de guardia, esto se puede realizar en los recorridos de los días miércoles y viernes en el horario de las 2:30 p.m., y domingos en el horario de las 3:00 p.m. Todas son de carácter gratuito.

De acuerdo con la página web oficial, este es el procedimiento para solicitar visitas guiadas a la Casa de Nariño. En este enlace, diligenciar la siguiente información:

Datos del coordinador del grupo: Nombre(s), apellido(s), dirección, tipo de documento y número del documento de identidad o pasaporte, teléfono fijo, celular y correo electrónico, este último será el canal para la confirmación de la visita.

Sugerir dos fechas tentativas para programar la visita, teniendo en cuenta el horario mencionado anteriormente.

Informar si la visita guiada se solicita en inglés o en español.

Enunciar si asiste alguna persona en condición de discapacidad.

Se recomienda diligenciar la solicitud con 15 días de anticipación.

Información de los integrantes del grupo: nombre(s), apellido(s), tipo de documento y número de identificación o pasaporte de cada uno de los asistentes. El cupo máximo es de 20 personas por horario.

Le recomendamos: La argentina Marina Otero presentará “Fuck me” en el Teatro Colón

Después de llenar el formulario, es cuestión de esperar cinco días hábiles a la respuesta de la solicitud en el correo electrónico. Recuerde que si su solicitud no cuenta con toda la información requerida, esta no será tenida en cuenta y que la fecha asignada está sujeta a cambios por la realización de eventos protocolarios. Confirme su asistencia y llegue 20 minutos antes de la hora programada el día de su visita. Por último, recuerde que al Palacio Presidencial no se pueden ingresar alimentos, bebidas, animales, bolsos, morrales, cámaras fotográficas o de vídeo. La sede cuenta con casilleros para guardar estos elementos.