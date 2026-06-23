Sachsenhausen: el papá de Auschwitz

En el campo de concentración Sachsenhausen murieron aproximadamente 30.000 personas. Foto: Dahian Cifuentes

A orillas del río Havel, 35 kilómetros al norte de Berlín, se encuentra Oranienburg, un apacible pueblo de casas bajas y abigarradas que no llega a los cincuenta mil habitantes y al cual, en 2025, arribaron poco más de medio millón de visitantes.

A las afueras del pueblo y en medio de un barrio residencial donde pueden verse niños montando bicicleta o jugando a las escondidas, se encuentra un lugar que descuella energéticamente por la atrocidad que albergó desde el verano de 1936 hasta la liberación de Alemania en la primavera de 1945.

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