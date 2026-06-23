Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sachsenhausen: el papá de Auschwitz

El campo de concentración Sachsenhausen operó en Alemania entre 1936 y 1945. Aproximadamente 200.000 personas fueron internadas allí y en 1993 fue convertido en museo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
G Jaramillo Rojas
23 de junio de 2026 - 06:01 p. m.
En el campo de concentración Sachsenhausen murieron aproximadamente 30.000 personas.
En el campo de concentración Sachsenhausen murieron aproximadamente 30.000 personas.
Foto: Dahian Cifuentes

A orillas del río Havel, 35 kilómetros al norte de Berlín, se encuentra Oranienburg, un apacible pueblo de casas bajas y abigarradas que no llega a los cincuenta mil habitantes y al cual, en 2025, arribaron poco más de medio millón de visitantes.

A las afueras del pueblo y en medio de un barrio residencial donde pueden verse niños montando bicicleta o jugando a las escondidas, se encuentra un lugar que descuella energéticamente por la atrocidad que albergó desde el verano de 1936 hasta la liberación de Alemania en la primavera de 1945.

El...

Por G Jaramillo Rojas

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

sachsenhausen

sachsenhausen campo de concentración

campo de concentración nazi

nazis

Alemania

Historia

Segunda Guerra Mundial

Auschwitz

Museos de la segunda guerra mundial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.