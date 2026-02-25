El taller de Sair García: un templo sagrado en el que transcurre la vida del artista

El artista de Barrancabermeja trabaja desde su taller en una de las casas del barrio San Felipe en Bogotá. Foto: El Espectador

El taller de Sair García suena a folclor. Lo primero que hace cada día al llegar es poner música folclórica de diferentes países. Cuando lo visitamos, entre las paredes y salas resonaba la voz de la cantante de Costa de Marfil, Dobet Gnahoré. La música siempre acompaña su trabajo y ese es su principal ritual, según contó.

“No consigo trabajar sin música. Todo el día estamos en función de la creación de diferentes proyectos, e investigaciones, muchas veces no llego a pintar, llego a leer o a escribir, por lo que mi día transcurre entre una...