Salman Rushdie declaró en el nuevo juicio contra el hombre que lo apuñaló en 2022

Salman Rushdie ganó el Premio Booker en 1981 con su libro "Hijos de la medianoche". Foto: Rachel Eliza Griffiths

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El escritor Salman Rushdie declaró este jueves en el nuevo juicio que enfrenta Hadi Matar, el hombre que lo apuñaló durante un evento en un centro cultural del estado de Nueva York en 2022.

Matar, un ciudadano libanés-estadounidense de 28 años, fue condenado en 2025 a 25 años de prisión por intento de asesinato, un ataque que dejó al escritor, de 79 años, sin visión en un ojo.

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Ahora afronta un juicio ante un tribunal federal de Búfalo, en el noroeste del estado de Nueva York, por cargos relacionados con terrorismo.

La Fiscalía sostiene que el ataque estuvo motivado por la fetua (edicto religioso) emitida en 1989 por el ayatolá Jomeini, entonces líder de Irán, contra Rushdie tras la representación de un Mahoma ficticio en su novela Los versos satánicos.

Además, los fiscales aseguran que Matar apoyaba al movimiento libanés proiraní Hezbolá, considerado por Estados Unidos como una organización terrorista. Según la acusación, en su vivienda fueron halladas fotografías y otro material relacionado con ese grupo, y también utilizaba un permiso de conducir falso con el nombre de una de sus figuras.

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Consultado durante la audiencia sobre si creía que su agresor había intentado ejecutar la fetua, Rushdie respondió: “No tengo ninguna certeza. Tengo mis sospechas”.

Nacido en la India, el escritor pasó buena parte de su vida en el Reino Unido bajo protección policial y en la clandestinidad, después de que la fetua llamara a los musulmanes de todo el mundo a asesinarlo.

Aunque ese edicto nunca fue derogado oficialmente, Irán anunció en 1998 que ya no intentaría ejecutarlo. Con el paso de los años y la disminución de la amenaza, Rushdie abandonó la clandestinidad, se instaló en Nueva York y obtuvo la nacionalidad estadounidense.

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Por su parte, la defensa de Matar sostiene que el acusado nunca actuó en nombre de una organización terrorista, aunque reconoció que estaba molesto por el supuesto carácter blasfemo de Los versos satánicos.

Si es hallado culpable en este nuevo proceso, Hadi Matar podría ser condenado a cadena perpetua.