El Magazín Cultural
Yo soy escultor: la vida de Salvador Arango

Un recorrido por la trayectoria de uno de los mayores exponentes vivos de la escultura en Colombia.

Lorenzo Villegas
08 de marzo de 2026 - 10:57 p. m.
Imagen de “La sagrada familia” (1988). Otras obras importantes de Salvador Arango son “Reto” (Parque del Artista, Itagüí), “Prometeo” (Universidad de Antioquia) y “Plegaria por la Paz” (Edificio Siski, Bogotá).
Foto: Cortesía Revista Bohemia

“La mayor dificultad de un artista es encontrar su lenguaje, porque el lenguaje de un artista es como el timbre de su voz, su forma de caminar, como la cadencia de sus manos. Cuando el artista no encuentra su lenguaje está vacío, los grandes artistas del mundo encontraron su lenguaje y jamás lo abandonaron. Es una búsqueda que puede ser dolorosa, donde uno puede preguntarse: ¿para dónde voy? Pero justo para eso están los libros, para investigar, para confrontarse. Entonces comencé a identificarme con mis tres principales influencias a nivel...

Por Lorenzo Villegas

