Samanta Schweblin: “Si no estás conectado con los cuentos, no estás leyendo los apropiados para ti”

A la escritora argentina Samanta Schweblin le cansa tener que defender aún por qué el cuento, con el que ha captado lectores fieles en todo el mundo, no es un género menor. “Si realmente no estás conectado con los cuentos, es que no estás leyendo los apropiados para ti”, afirma.

“¿Borges, Carver, Cheever son todos escritores menores cuando han sido bisagra en la historia universal de la literatura?”, suele ser su respuesta en esas ocasiones, afirma en una entrevista durante su participación en el festival Literaktum de San Sebastián (norte).

Schweblin (Buenos Aires, 1978) dice que a veces la gente se sorprende cuando explica que una novela te puede llevar año y medio de escritura y un libro de cuentos cinco.

“Intelectualmente, demanda mucho más, eso no significa que un libro de cuentos sea mejor ‘per se’”, añade esta autora, que dejó de ser la promesa literaria que vaticinó Mario Vargas Llosa para ocupar un lugar propio como una de las mejores autoras de cuentos en español.

Sigue promocionando ‘El buen mal’, seis relatos en los que la muerte forma parte de una cotidianidad extraña, una normalidad que puede tornarse perturbadora, oscura o desasosegante, pero también luminosa. O en la que dos niñas hablan del suicidio con una naturalidad “leal a nenas de esa edad”.

Los niños y las personas mayores son los personajes que más le interesan. “Esos dos extremos saben mucho más, tienen información que a veces no saben que tienen, pero que está ahí”, explica la autora de ‘Siete casas vacías’, libro de cuentos con varios premios, entre ellos el National Book Award para una obra traducida en EE.UU.

La muerte en la literatura

Le atrae la atención que se presta a la muerte en la literatura. “¿Qué nos pasa con la muerte en la literatura que incluso ocupa su lugar más protagónico, que es el final de las historias?”, se pregunta.

Por eso, se planteó el “desafío” de escribir un cuento que comenzara con la muerte, pero “sin saltar a la fantasía”. “¿Se puede empezar desde un lugar de suicidio y seguir al personaje en lo cotidiano sin salir del plano de lo realista?”. La cuestión quedó respondida en el primer relato del ‘El buen mal’, en el impactante comienzo de “Bienvenida a la comunidad”.

Disfruta de los encuentros “cara a cara” con sus lectores. “Me encanta cuando hay oportunidad de leer un texto en voz alta y, de pronto, te das cuenta de que todo el mundo se ríe en el mismo lugar (...), una sensación de que estamos vibrando en la misma emoción”, asegura.

Las redes sociales son algo “muy diferente”, aunque sabe que también hay lectores que hacen análisis “muy profundos” de sus textos. “Es lindo, pero es algo más abstracto, más lejano. (...). Tengo una regla, solo me paso por ellas los domingos”, comenta.

Cine y escritura

Schweblin estudió Imagen y Sonido, especializada en guion cinematográfico, aunque cursó toda su carrera “pensando en literatura”. El cine le dio la respuesta de cómo contar una historia que no había hallado en los estudios de letras.

En 2021, ‘Distancia de rescate’, la película de Claudia Llosa basada en su elogiada novela homónima, compitió por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Ella participó como coguionista, aunque se tomó ese trabajo como una excepción.

“Siempre estoy abierta, pero a mí me gusta la literatura y es el espacio donde siempre voy a ir en primera instancia”, remarca.

Schweblin vive desde hace trece años en Berlín. Le resulta difícil responder si desde la distancia se ve de otra forma tu país, se le quiere más o se le perdonan algunas cosas.

“Perdonar, con la situación actual argentina, no sé si es una palabra que podría usar en este momento. Y no sé que pensaría ahora de haberme quedado. Sí me pasó (...) que desde que me fui de Argentina mis libros son más argentinos que nunca”.