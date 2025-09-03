Samuel Torres, el percusionista bogotano que llevó la conga al Grammy

Del barrio La Soledad al Grammy Latino: la historia de Samuel Torres, invitado al Ibagué Festival
Foto: Cortesía
Desde que empezó a tocar la percusión, el bogotano Samuel Torres se fascinaba por los arreglos. Oía las letras, sí, pero lo que lo enloquecía era lo que pasaba detrás. Cuando entró a estudiar música en la Universidad Javeriana, estudiaba de día y por la noche tocaba en la banda Privilegio, de su tío Edy Martínez.
Al principio, se dedicó a la percusión sinfónica, luego se salió a tocar congas: todos en su familia pusieron el grito en el cielo, aunque al final le permitieron seguir su camino.
En su tiempo libre, Torres consiguió un secuenciador y...
Por Juan Carlos Garay
