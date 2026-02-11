Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sani Ladan, escritor camerunés: “La migración es algo inherente al ser humano”

El escritor camerunés y experto en relaciones internacionales, Sani Ladan presentó recientemente su libro “La luna está en Duala” y sensibilizó a los colombianos sobre África, la migración, los derechos humanos y la educación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Claudia Morales - @ClaMoralesM
11 de febrero de 2026 - 06:46 p. m.
EL libro de Sani Ladan, escritor y educador social, ya se encuentra en librerías en Colombia.
EL libro de Sani Ladan, escritor y educador social, ya se encuentra en librerías en Colombia.
Foto: Gianfranco Tipodo

Imaginen por un momento que empiezan una travesía que los va a llevar desde Camerún, África, hasta un país de Europa, que lo harán sin conocer el camino, con unos pocos ahorros, con mucha incertidumbre y que el mayor aliciente es encontrar un lugar pacífico en el que los acepten con su color de piel, su religión y su nacionalidad y que, sobre todo, les den la oportunidad de estudiar.

Eso fue lo que hizo el camerunés Sani Ladan cuando, a los 15 años y sin decirle nada a sus padres, Hannatu y Moussa, abandonó su país porque allí no era posible...

Por Claudia Morales - @ClaMoralesM

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Literatura

Sani Ladan

¿Quién es Sani Ladan?

África

scritores Camerún

Camerún

La luna está en Duala

Literatura africana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.