Sani Ladan, escritor camerunés: “La migración es algo inherente al ser humano”

EL libro de Sani Ladan, escritor y educador social, ya se encuentra en librerías en Colombia. Foto: Gianfranco Tipodo

Imaginen por un momento que empiezan una travesía que los va a llevar desde Camerún, África, hasta un país de Europa, que lo harán sin conocer el camino, con unos pocos ahorros, con mucha incertidumbre y que el mayor aliciente es encontrar un lugar pacífico en el que los acepten con su color de piel, su religión y su nacionalidad y que, sobre todo, les den la oportunidad de estudiar.

Eso fue lo que hizo el camerunés Sani Ladan cuando, a los 15 años y sin decirle nada a sus padres, Hannatu y Moussa, abandonó su país porque allí no era posible...