Santiago Echeverry: “este no es un evento de consumo pasivo”

¿Cómo llegó a ser director de contenidos del SOFA?

Cuando el SOFA empieza a plantearse, la empresa para la que trabajo, que se llama Click on Design, que son los organizadores, estaban haciendo un trabajo de representación de diseñadores para darles oportunidades de mover sus productos y producirlos en masa. Empezaron a notar que llegaban muchos diseñadores metidos en este tema de las aficiones, relacionadas con el cómic, el manga, el anime y ese tipo de cosas. Cuando fueron a buscar eventos feriales en donde pudieran tener presencia, se encontraron con que no había. Ellos me contactan por una persona conocida, yo desde mi lado aficionado decía esto le puede interesar a muchísima gente y ahí me involucraron al proyecto.

¿Qué novedades trae el SOFA este año?

Este año tenemos como tema central del evento el tema de cultura gamer, una manera de interpretar toda esta afición de los videojuegos llevado un poco más allá. La acción de sentarse a jugar, nosotros la vemos como todo lo que hay detrás de un videojuego. Hay artistas haciendo personajes, hay diseño, hay musicalización, hay escritura, hay gente haciendo historias, hay todo un tema sobre tecnología, desarrollo de software, una industria y un mercado.

Vamos a tener un museo sobre la historia de los videojuegos y sobre los aspectos diferentes que tienen. También tendremos muestras académicas y artísticas alrededor de los videojuegos. Tenemos un festival de desarrolladores, porque nos interesa muchísimo mostrar qué se está haciendo en materia de videojuegos a nivel nacional. Tenemos también el área “gamer”, con todas las grandes marcas ahí, y una tarima donde va a haber eventos, allí se harán no solo torneos, sino charlas sobre los mismos juegos, sobre desarrollo y otros aspectos académicos. Habrá una zona de “arcades” retro, para que la gente pueda llegar a jugar como se hacía en mi época, metiendo la monedita y disfrutando de estos juegos.

¿En qué temas se divide el SOFA?

Aparte de este elemento central que tenemos este año de la cultura gamer, tenemos todas las demás aficiones, que son una amplia cantidad. Tenemos K-pop, cómic, manga, anime, moda, diseño, deportes, zonas para niños, juegos de rol y estrategia, literatura, tecnología, robótica y están todos los contenidos de SOFA en su inmensidad.

¿Cuál es el diferencial del evento?

SOFA tiene un diferencial importantísimo y es no solamente a nivel nacional, sino también internacional. En comparación con todos los demás eventos, este no es un evento de consumo pasivo, está enfocado en que los aficionados puedan mostrar lo que les gusta, puedan comunicarse, puedan encontrarse con otros aficionados. No es un tema simplemente de industria, de llegar a ver qué es el producto que se vende, sino de venderle la afición como tal. Hay gente que dirá que no tiene ni idea de este tema, que nunca ha tocado un videojuego, nunca ha leído un cómic, no sabe que es el manga. El SOFA es un espacio ideal para decir: venga y le enseñamos qué es, lo iniciamos en este mundo y le mostramos lo valioso que es, lo divertido o simplemente para sorprenderse.

¿Cómo manejan el “cosplay” en el evento?

Nosotros no tenemos el concurso de cosplay, que es una actividad típica en este tipo de eventos. Miramos el cosplay desde otra perspectiva. Por un lado, tenemos todo lo que es la industria del cosplay, gente que empezó en esta afición y ya lo está llevando al siguiente nivel, lo convierten en su estilo de vida. Desde la industria, la gente que hace estos trajes, que los fabrica y los hace por encargos o que los distribuye, hay una zona enfocada en esto. Hay también muchísimas actividades para que los cosplayers vayan y tengan una actividad, no de competencia, sino de encuentro. Tenemos una asociación con el World Cosplay Summit, WCS, es un evento a nivel internacional competitivo. Este año vamos a tener una conferencia presentando a la gente que ha estado en competencia.

¿Qué invitados especiales tienen en esta edición?

Son personas que están metidas en este mundo de las aficiones, en todos los temas del SOFA, que tengan carreras exitosas o sean reconocidos a nivel internacional. Tenemos, por el lado del cómic, a la ilustradora norteamericana Sarah Anderson; ella tiene un personaje que se hizo viral. Combinamos eso con autores de cómic latinoamericanos y nacionales. Con el doblaje lo mismo, tenemos una invitada mexicana que es Jessica Ángeles, la voz de personajes como Zelda y Katniss Everdeen en las películas de Los juegos del hambre.

Tenemos todo el rango también de invitados de doblaje nacional, gente colombiana, que está haciendo series importantes como Cobra Kai y que trabajan aquí en Colombia. Este año en especial con el tema doblaje tenemos a Yuki Kaji, actor de doblaje japonés, hace las voces originales de personajes como Eren en Attack On Titan y Todoroki en My Hero Academy. Además, habrá invitados expertos en efectos visuales de películas como Avatar y Transformers, y animación en producciones como Kung Fu Panda.