Sara Barquinero: “Hablar sobre el suicidio es una cuestión muy difícil”

La escritora española Sara Barquinero en el marco del Hay Festival de Querétaro (México). Foto: EFE - Sergio Adrián Ángeles

Barquinero, zaragozana graduada en filosofía y con tres libros publicados ya a sus 30 años, consiguió el reconocimiento del mundo de las letras con el lanzamiento de Los escorpiones, una novela con más de 800 páginas en las que se entremezclan teorías conspiranoicas y unos personajes que navegan entre la depresión y la anhedonia, las drogas y el suicidio.

“Supongo que sigue habiendo algo de tabú, pero bueno, son cuestiones muy difíciles, por ejemplo hablar de suicidio es muy difícil, es un tema sobre el que tener una opinión requiere mucho trabajo emocional”, afirmó la escritora sobre los temas que abundan en su novela.

Señala que, aunque afortunadamente estos temas empiezan a debatirse más abiertamente en nuestra sociedad hoy en día, siguen siendo complejos de abordar abiertamente.

No obstante, la aragonesa piensa que es posible que uno de los motivos del éxito de su novela es que son cuestiones “que a la gente le interesa y les gusta verlas reflejadas literariamente”.

La obra, escrita durante nueve años, tiempo durante el que la escritora publicó además Terminal y Estaré sola y sin fiesta, reflejan de alguna forma una situación personal complicada de la autora.

“Me puse a escribir más en serio hace unos seis o siete años, en un momento en el que estaba en una mala situación personal, estaba bastante deprimida y me venía bien centrar toda mi energía en el libro”, reconoció, aunque dejó claro que esto se plasma en el libro de forma muy abstracta.

Ya el título de la novela es un indicativo de hacia donde te va a dirigir su lectura en la que los protagonistas realizan una travesía vital marcada por la soledad, la depresión, las adicciones y el hastío generalizado, con la idea del suicidio sobrevolando continuamente a su alrededor.

“Existe la leyenda urbana de que es el único animal (el escorpión) que se suicida, aunque luego es mentira, y también por todo lo asociado al signo escorpio del zodíaco”, aclaró sobre el nombre elegido.

Redes sociales y conspiraciones

En el libro, que puede entenderse como cuatro novelas o una sola, la autora lo deja a elección del lector, juegan un rol importante los foros de internet, que ayudan a generar una teoría conspirativa mundial que induce en último término al suicidio, sin embargo, Barquinero no es para nada contraria al uso de las redes sociales.

“Me parecen lo mejor del mundo, creo que si vives en un pueblo pequeño y tu vida es un infierno porque no conectas con nadie en el instituto, internet te salva la vida, por ejemplo”, señaló la zaragozana.

No obstante, si es favorable a establecer ciertos límites en la forma que se usan las redes, no tanto a nivel personal, sino en relación con las empresas y los anuncios que hacen en las mismas o “los falsos ideales de belleza” que piensa que podrían estar enfocados de otra manera.

El interés de la escritora por las conspiraciones, algo que se nota en la novela, es algo que viene de lejos y para Barquinero, guardan una gran relación con la religión pero también con la política.

“Siempre me han gustado, puedo pasar muchas horas viendo vídeos de conspiraciones y además me parecen interesantes a un nivel intelectual, no es exactamente que sustituyan la fe, pero tiene algo que ver con eso, no sustituyen la política, pero también tienen que ver, entonces me parecen un prisma desde el que analizar las crisis del presente”, aseveró la filósofa, autora de uno de los libros más vendidos en España en este año en curso.