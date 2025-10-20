Sara Jaramillo Klinkert: “La sensación que más me acompaña es la de estar desprotegida”

Sara Jaramillo Klinkert es novelista, profesora de narrativa y columnista de El Colombiano. Foto: Agencia EFE

Hay dos frases que pueden resumir la historia que quiso contar Sara Jaramillo Klinkert: una, precisamente, es la que le da origen al título: “Necesito un padre. Necesito una madre. Necesito un ser viejo y sabio a quien llorarle. Hablo con Dios pero el cielo está vacío”. Este fragmento, de Silvia Plath, en palabras de Jaramillo, era clave: “esto resume la novela, esto la resume impresionante. Porque esta mujer que se ha ido a Londres está buscando a ese padre, ese fantasma del padre con el que habla todo el tiempo, pero el padre nunca la oye....