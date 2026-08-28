Sara Jaramillo Klinkert: “Son más interesantes y lindos los miedos infantiles”

Ilustración del libro “La cabeza del degollado”, escrito por Sara Jaramillo. Foto: Valentina Toro

En “La cabeza del degollado”, Sara Jaramillo Klinkert aclara que este cuento de literatura infantil lo escribió hace tiempo para el London Magazine, y que con él quiso no solo rendirle un homenaje a Luis, un tío político, y a los recuerdos que le dejó su infancia en Carolina del Príncipe, un municipio ubicado al norte de Antioquia, y en el que, entre flora y fauna, también había curiosidad e historias de guacas y brujas.

Jaramillo recordó que su tío Luis, que estudió medicina e hizo el rural en Carolina del Príncipe, la invitaba a ella y a sus...