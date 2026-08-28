Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sara Jaramillo Klinkert: “Son más interesantes y lindos los miedos infantiles”

“La cabeza del degollado” (editorial Grámmata), que cuenta con ilustraciones de Valentina Toro, es uno de los libros más recientes de la escritora antioqueña. En él aborda, desde la ficción, recuerdos de su infancia y plasma también relatos populares y la violencia que ha aquejado a la ruralidad en el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
28 de agosto de 2026 - 08:07 p. m.
Ilustración del libro “La cabeza del degollado”, escrito por Sara Jaramillo.
Ilustración del libro “La cabeza del degollado”, escrito por Sara Jaramillo.
Foto: Valentina Toro

En “La cabeza del degollado”, Sara Jaramillo Klinkert aclara que este cuento de literatura infantil lo escribió hace tiempo para el London Magazine, y que con él quiso no solo rendirle un homenaje a Luis, un tío político, y a los recuerdos que le dejó su infancia en Carolina del Príncipe, un municipio ubicado al norte de Antioquia, y en el que, entre flora y fauna, también había curiosidad e historias de guacas y brujas.

Jaramillo recordó que su tío Luis, que estudió medicina e hizo el rural en Carolina del Príncipe, la invitaba a ella y a sus...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Literatura

Sara Jaramillo Klinkert

Valentina Toro

La cabeza del degollado

Libros

Libros infantiles

Sara Jaramillo Klinkert libros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.