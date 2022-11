Schweblin celebra que el Premio del Libro de EEUU apoye el género del relato

Fotografía de archivo fechada el 1 de junio de 2015 donde aparece la escritora argentina Samanta Schweblin en Madrid (España), durante su participación en la IV edición del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero. Foto: EFE - Emilio Naranjo

La escritora argentina Samanta Schweblin considera que el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos, que ha ganado en la categoría de literatura traducida por su libro de relatos “Siete casas vacías”, es un doble galardón ya que supone un reconocimiento a un género que es menos popular y leído.

Schweblin (Buenos Aires, 1978) ganó este premio en Estados Unidos con la traducción de Megan McDowell del libro "Siete casas vacías", compuesto por una colección de relatos sobre siete casas vacías donde las familias pierden personas, recuerdos, amores, muebles o intimidad.

“Una de las razones por las que no aspiraba a ganar el premio es por su género, porque este tipo de premios no suele galardonar a libros de cuentos; es un género que se lee menos y no es tan popular”, señaló la autora argentina.

Y por eso siente que es un "premio doble": "por un lado se premió el libro y por otro, también fue un gesto del jurado de decir, ojo con este género, que es tan valioso como los demás. Y eso me encantó, fue absolutamente inesperado", recuerda Samanta Schweblin.

El libro fue publicado en español en 2015 por la editorial Páginas de Espuma, que ha sacado desde entonces 27 ediciones, y con el que Schweblin obtuvo el Premio Ribera del Duero en España, mientras que uno de sus cuentos, "Un hombre sin suerte", recibió también el Premio Juan Rulfo.

“Siete casas vacías” fue siempre un libro especial para esta autora porque, recuerda, comenzó a escribirlo sabiendo que se iba a mudar desde su Argentina natal a Berlín, donde reside, y que le acompañó en ese cambio de país y continente.

"Cada cuento tiene algo mío, lo que en los libros anteriores no pasaba", rememora la escritora sobre este volumen, que, según indicó la Fundación Nacional del Libro de Estados Unidos, "es una exploración del deseo universal de conexión humana".

Para la autora argentina, la clave de un éxito literario no tiene a veces que ver solo con los libros, sino puede deberse también a un momento particular de los lectores o de la situación.

Por ejemplo, dice, el premio que ha ganado a un libro traducido es bastante reciente y si lo hubiera publicado en inglés antes no habría tenido esta oportunidad de reconocimiento.

Schweblin destaca el papel de los traductores literarios y celebra que, "por fin", sus nombres salgan en las portadas de los libros junto a los de los autores, como coautores de la obra, y ha resaltado la creciente importancia de la obra traducida en las librerías de Estados Unidos.

La autora se encuentra escribiendo en la actualidad un nuevo libro de relatos, el género en el que más disfruta como lectora y escritora: “la novela es algo que me pasa de vez en cuando y luego siempre vuelvo al cuento”, asegura.

