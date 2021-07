Se crea el Premio Ñ: un elogio a la difusión del español

El premio, que ha sido lanzado con motivo del 30 aniversario del Instituto Cervantes, será entregado por el rey Felipe VI en la reunión anual del patronato de la institución en octubre, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a la autora y traductora el diploma acreditativo el próximo 22 de julio en Los Ángeles, dentro del viaje oficial a Estados Unidos que inicia el día 20.

El Premio “Ñ” está destinado a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que hayan impulsado la lengua española en el mundo o cuenten con una trayectoria de especial dedicación a su promoción internacional.

Esta nueva distinción honorífica, cuyo primer paso se remonta al año 2005, ve ahora la luz en el marco del trigésimo aniversario del nacimiento del Instituto Cervantes como institución para la difusión del español y de la cultura de los países hispanohablantes.

Según el Cervantes, la elección de la estadounidense Barbara Fuchs -de entre tres candidatos propuestos por el director, Luis García Montero- se aprobó en la reunión del Consejo de Administración del Cervantes celebrada el pasado 19 de mayo.

Barbara Fuchs es profesora de español e inglés de la Universidad de California (UCLA), en Los Ángeles, donde también ha sido directora del Centro de Estudios de los siglos XVII y XVIII y de la Clark Memorial Library. Antes fue profesora de las universidades de Washington y Pennsylvania. Ha obtenido numerosas becas postdoctorales, entre ellas, de las Fundaciones Guggenheim y Andrew W. Mellon.

En 2014, fundó el Proyecto Diversifying the Classics (Diversificando a los clásicos), una iniciativa que quiere fomentar el conocimiento y el interés por el Siglo de Oro español y brindar a los profesionales del teatro los materiales y herramientas para explorar su rica tradición.

Fuchs es autora de numerosos libros, coeditora de obras como The Golden Age of Spanish Drama (La edad de oro del teatro español, 2018) y traductora al inglés de obras teatrales. Ha publicado múltiples artículos sobre la literatura y la cultura europeas en la Edad Moderna. Fue editora de Hispanic Review (2007-2009) y desde 2017 es editora de la serie “The Comedia in Translation and Performance”.