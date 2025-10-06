Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Se ha puesto de moda renegar de la democracia liberal”: director de la RAE

Fragmento de “De la democracia en Hispanoamérica”, libro de ensayos del director la Real Academia Española (RAE) y es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Sello editorial Taurus.

Santiago Muñoz Machado * / Especial para El Espectador
06 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Santiago Muñoz Machado es jurista, académico, escritor y editor. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Nacional de Historia.
Foto: Archivo particular

PRÓLOGO

La democracia es una forma de gobierno muy complicada. Siempre ha sido la más difícil en cualquier periodo histórico o sociedad que se consideren. Se comprende que exhiban una orgullosa superioridad cultural y política las naciones en las que prevalece la voluntad general, se mantiene en términos razonables la separación de poderes, funcionan las instituciones que los ejercen, y pueden mostrar prestigiosas declaraciones de derechos y libertades, civiles, políticos y sociales, protegidos por garantías efectivas que previenen y...

