“Se ha puesto de moda renegar de la democracia liberal”: director de la RAE

Santiago Muñoz Machado es jurista, académico, escritor y editor. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Nacional de Historia. Foto: Archivo particular

PRÓLOGO

La democracia es una forma de gobierno muy complicada. Siempre ha sido la más difícil en cualquier periodo histórico o sociedad que se consideren. Se comprende que exhiban una orgullosa superioridad cultural y política las naciones en las que prevalece la voluntad general, se mantiene en términos razonables la separación de poderes, funcionan las instituciones que los ejercen, y pueden mostrar prestigiosas declaraciones de derechos y libertades, civiles, políticos y sociales, protegidos por garantías efectivas que previenen y...