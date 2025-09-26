Se inició la edición número 15 del Festival de Cine Verde de Barichara

Póster oficial de la edición número 15 del Festival de Cine Verde de Barichara. Foto: Cortesía

Este año Festiver tiene en competencia 60 películas de diferentes nacionalidades y otras seis que hacen parte de la selección invitada, entre ellas, “Mientras haya tinta”, el corto animado de El Espectador que rinde homenaje y legado de Guillermo Cano Isaza, el icónico director de este medio que fue asesinado por la mafia.

La ficción, el documental y la animación, están presentes en las categorías de cortos y largometrajes nacionales e internacionales, con representación de México, Argentina, Puerto Rico, Alemania, Canadá, Suiza, Chile y por supuesto Colombia. Conozca la selección.

Contar con una selección tan robusta no solo reafirma el compromiso de Festiver con la creación de conciencia ambiental y ecológica, sino que refuerza la idea de que el cine es un agente activo de sensibilización sobre desafíos ambientales, a la vez, que es una ventana para obras cinematográficas tan importantes que tienen una mínima circulación en el circuito comercial.

“Fue una curaduría difícil, ya que se postularon 219 películas de 17 países, con calidad y contenido impecables. La muestra es muy diversa, lo que nos permitirá ampliar nuestra audiencia tanto en Barichara como en nuestra plataforma online durante el Festival. Esta será una de las ediciones con más ficciones y con participación de más largometrajes nacionales, de modo que Festiver ha decidido premiar en esta ocasión separadamente al largometraje documental y de ficción en la categoría nacional e internacional”, afirma Nórida Rodríguez, Directora del Festival.

La celebración de estos 15 años, consolidan la apuesta del Festival por el cine verde como una tradición cultural y única que se destaca entre muchos festivales que existen en el país.