Se lanza un libro y se publica el guion de la película “Pinocho”

Ha sido un éxito: no sale de los tops 5 de Netflix y ya se anunciaron varias nominaciones en los Globos de oro, lo que se espera que ocurra con los Premios Óscar. La película dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson, que se hizo con la técnica stop-motion, no ha parado de recibir elogios desde su estreno en la plataforma, que decidió sumarle un libro y abrir el acceso al guion.

La película, que no fue hecha para un público infantil (o no exclusivamente. Del Toro ya ha dicho que los niños podrían verla con la compañía de un adulto que los oriente), explora distintos temas tan profundos, como humanos, a medida que se va desarrollando la trama, que parte de la pérdida: a raíz de la muerte de su hijo, Gepeto comienza un duelo hondo y oscuro del que tendrá que salir con ayudas que, al principio, no comprenderá con claridad. La paternidad, la muerte, la guerra, las exigencias, la avaricia, la trampa y el abuso son algunos de los temas que se profundizan a través de este guion y esta secuencia de imágenes.

El libro fue escrito por Gina McIntyre, que ya había creado piezas complementarias para películas como Nightmare Alley, The Shape Of Water, Little Woman, entre otras. Además del arte conceptual de los personajes, el material incluye algunas escenas, comentarios de personas que fueron indispensables para el rodaje y el prólogo de Guillermo del Toro que, según el portal Gizmodo, comienza: “Mi vida se ha sustentado en dos mitos esenciales: Frankenstein y Pinocho. Ambas son historias de padre e hijo. Ambos tratan sobre rarezas que aprenden a navegar por los caminos del mundo en busca de su propia humanidad. Eso, en pocas palabras, es mi vida entera”.

Además de la película, el documental llamado Guillermo del Toro’s pinocho y el libro, Netflix también publicó el guion del filme: 120 palabras escritas por Del Toro y Patrick McHale, a partir de la historia inicial de Matthew Robbins.