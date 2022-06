“Se puede aprender muchísimo de astronomía con una imagen”: Andrés Molina

Andrés Molina, astrofotógrafo. Foto: Mario

¿Cómo llegó a la astrofotografía?

El pasado 9 de abril justamente se cumplían ocho años de la primera imagen que yo capturé, es una imagen de la Luna. Recuerdo mucho esta fecha porque ese día justamente teníamos un eclipse lunar en Bogotá, pues intenté capturarlo. Ese día no tuvimos mucho éxito, pero me ayudó a dar esos primeros pasos en el campo de la fotografía astronómica. Este primer acercamiento y aparte con el acercamiento en la Universidad Nacional tuve la oportunidad de empezar a formarme académicamente en el tema de astronomía, también el Observatorio Astronómico y a partir de ahí el tema astrofotográfico se convirtió en una herramienta de enseñanza. Así se empezó a afianzar el acceso un poco más ilimitado a los instrumentos del observatorio, que son telescopios, cámaras y demás. Uno comenzando en esta área, pues requiere siempre una pequeña inversión que en ese tiempo yo no tenía la capacidad y pues ahí fue el observatorio el que rescató un poco en esa parte práctica. Como para el año 2018, ya habían pasado unos cuatro años de estar en esto, que me empecé a enfocar más hacia el aprendizaje y la enseñanza del tema, con salidas de campo a diferentes lugares. Con estas se generó un proyecto que es parte de la Facultad de Ciencia y es capturar el catálogo de Messier, una lista de 110 objetos astronómicos, objetos muy vistosos que se pueden ver a través de binoculares, telescopios y cámaras. Ha sido un ejercicio muy positivo y hemos capturado alrededor de 60 objetos.

¿Qué era lo más desafiante en su momento con los equipos a los que tenía acceso y qué es lo más desafiante ahora?

Uno siempre ve el trabajo de otros como una fuente de inspiración y de datos técnicos, por conocer los equipos que uno quisiera tener, por ejemplo, cámaras o lentes de US$10.000 o US$12.000. En su tiempo tenía un equipo muy básico, muy modesto, que incluso era prestado. A partir del ejercicio de saber que no es tanto una limitación el equipo en su tiempo, trabajaba con lo que tenía y le saqué hasta el último píxel. Ya después hubo cosas que no pude lograr con ese equipo y necesitaba lentes más luminosos o poder hacer seguimiento del cielo con una montura especializada. Ese es el primer reto de actualizar los equipos. El siguiente reto es de movilidad, no es muy fácil visitar todas las locaciones a las que uno quisiera ir para hacer fotografía nocturna. Hay una dificultad, sobre todo en temas de seguridad, pues no es muy cómodo moverse en Colombia llevando equipos que cuestan bastante dinero. Una dificultad actual es el clima, incluso más que el propio equipo; son los cielos, porque el equipo tiene una calidad que puede generar un trabajo muy sobresaliente a nivel internacional. Sin embargo, los cielos colombianos y el clima, teniendo en cuenta que estamos en pleno invierno, entonces esperaremos ver los próximos meses qué ocurre y ver qué nuevos trabajos se pueden generar aquí entre los colombianos.

¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje en este campo?

Personalmente, no asistí a cursos de formación, el aprendizaje ha sido completamente solo. Hubo mucha investigación por mi parte, la lectura, la práctica y también la parte académica que me han logrado acercar a los temas, a los contenidos, un poquito más técnicos y teóricos a los que uno no siempre se tiene acceso. Eso me permitió alcanzar un nivel de conocimiento más técnicos en la parte de cómo manejar los instrumentos y cómo sacarles el último detalle. En este caso de astrofotografía hay que hacer unas manipulaciones un poco más avanzadas para sacar mucha información de esos objetos celestes, ahí la parte académica me ha ayudado a crecer en esa en esa área del conocimiento. Esto me permite enseñar sobre este tema, ya estoy ofertando cursos, clases y demás. Se ha ido creando una comunidad muy bonita de astrofotógrafos en Colombia, que no somos muchos, y tampoco entendíamos que muchos nos conocemos entre nosotros.

¿Cuál diría que es su objeto favorito para fotografiar?

El objeto con el cual he podido llegar a más personas es la Luna, nunca termina de dar sorpresas en el mundo fotográfico, a pesar de que es el primer objeto astronómico fotografiado en la historia de la astrofotografía hace más de 182 años. Todavía nos sorprenden los detalles que uno puede obtener de la Luna. Es un objeto que siempre me fascinará, el último eclipse que tuvimos de Luna me marcó mucho porque creo que ha sido la mejor en mi historia. Seguido de esto, de pronto, las nebulosas, en el centro de la galaxia, son objetos son muy vistosos. Aunque no hay como un favorito, es como todo un compendio, ya que estar en cielos oscuros da una vista de la Vía Láctea, que curiosamente solo se deja ver si no hay Luna y es un objeto muy vistoso que uno nunca se cansa de ver.

¿Qué proceso sigue para tomar una fotografía?

Me puede ocurrir que estoy de viaje y me llevo solo mis lentes y mi cámara, pero no la montura que permite perseguir el cielo. Entonces tendría que hacer una consulta meteorológica para tener una idea de cuánto tiempo puedo permanecer observando el cielo esa noche, ya que hay objetos astronómicos que requieren horas de exposición y cuando me refiero a horas de exposición, es el tiempo total de captura de luz del objeto. Se requiere mucha luz para capturar los detalles de un objeto. Entonces, la apuesta siempre es que la montura robótica esté lo más adecuadamente apuntada al cielo y que el seguimiento del cielo sea muy bueno y a partir de ahí se irán acumulando las horas de exposición para objetos difusos. Como las nebulosas, las galaxias, los cúmulos de estrellas que están en el espacio profundo. Para fotografiar la Luna es algo un poco diferente y más laxo en este aspecto, al ser un objeto muy brillante, no requerimos como tal un seguimiento tan bueno. Para fotografía solar, por ejemplo, se debe contar con todas las precauciones y requeríamos el uso de algunos filtros que nos permitan manipular las imágenes y los lentes de manera segura para hacer la fotografía.

¿Cuál es la importancia de la astrofotografía?

Yo lo veo por el lado de la enseñanza, porque es una forma muy interesante de transmitir que los objetos celestes tienen un tema de enseñanza sobre ellos. Por ejemplo, entender por qué la Luna esta noche estaba de esa forma. Algo que he intentado transmitir con mis imágenes es el tema astronómico, se puede aprender muchísimo con una imagen. Por ejemplo, recuerdo el último eclipse, tengo una imagen de una composición en la cual se proyectó la sombra de la Tierra en la Luna y se puede ver la forma que tiene. Es un fenómeno muy conocido desde hace más de 2.000 años, pero se puede transcribir al medio actual de las redes sociales con una pequeña descripción que la gente lee y que de pronto quedan con esa espina de saber un poco más, de querer aprender un poco más. Entonces digo que por mi parte la astrofotografía enseña muchísimo; aparte, el tema visual y estético de este tipo de imágenes que siempre atrae a la gente y que estaba acostumbrado a ver en foros especializados en las redes sociales que son tomadas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa con algunos métodos que no sabíamos cuáles son. También la imagen transmite eso de que nosotros podemos hacerlo aquí, de manera local y que no es algo tan exótico como pueden pensar, sino que realmente cualquier ciudadano con el alcance de una cámara y una pequeña introducción al tema se puede hacer una imagen de alta calidad.

¿Cómo ve el futuro de la astrofotografía en Colombia?

En Colombia es un gremio que ha ido creciendo enormemente en los últimos cinco años. Hace unos ocho años eran muy contadas las personas que se dedicaban a esto. A partir de ahí hemos visto una gran explosión, una gran acogida en el tema astronómico y astrofotográfico. Se pudo ver con el Festival de Astronomía, ahorita que ocurrió en Villa de Leyva, con una asistencia de miles de personas interesadas en estos temas. Es un tema que poco a poco va permeando incluso a la sociedad común. Se pueden ver imágenes, por ejemplo, de la Luna y las estrellas que ya no tienen que ser buscadas en internet, sino que ya son tomadas aquí desde Colombia y que son personas que han empezado a crecer en su tema personal, que no tienen formación en estas áreas de la ciencia, pero que también disfrutan el tema de la astrofotografía. Es un tema muy bonito que permea muchas ramas de la sociedad y que de a poco va creciendo. Esperamos aquí unos años tener miles de personas metidos en el tema astrofotográfico en Colombia y también Latinoamérica, donde la cifra también ha ido en crecimiento.