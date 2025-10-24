Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Seguridad en museos: entre el valor simbólico y económico de las obras de arte

El valor de una obra no solo se mide en dinero. En los museos, cada pieza adquiere capas de sentido que superan lo económico y permiten que su historia se mantenga viva.

Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
24 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Cuando una pieza ingresa en una institución, se transforma, pierde su condición de mercancía y gana un lugar en el legado colectivo.
Cuando una pieza ingresa en una institución, se transforma, pierde su condición de mercancía y gana un lugar en el legado colectivo.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cuando algo desaparece de un museo queda un silencio, pero este no solo se relaciona a la vitrina vacía. Es una grieta que atraviesa la memoria, una interrupción en la línea invisible que conecta el pasado con el presente.

El robo en el Louvre (se llevaron ocho joyas de la corona francesa en apenas siete minutos) dejó al mundo con una suerte de desconcierto hacia las bóvedas del arte y la historia. Y es que más allá de los protocolos de seguridad, las preguntas no solo se dirigen hacia quiénes fueron los ladrones, cómo pudo ocurrir esto en el...

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
