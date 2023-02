Seis meses después de su agresión, Salman Rushdie publica “Ciudad Victoria”

Salman Rushdie fue apuñalado por Hadi Matar, un joven musulmán de 24 años, en Nueva York, el 12 de agosto de 2022. Foto: Agencia AFP

Seis meses después de haber sido apuñalado en Estados Unidos, el escritor británico Salman Rushdie publica una nueva novela, Ciudad Victoria, el relato épico de una mujer del siglo XIV que construye Bisnaga, “la ciudad de la victoria”. “Tras presenciar la muerte de su madre, la niña, Pampa Kampana, se convierte en receptáculo de una diosa que empieza a hablar por su boca. La diosa le otorga poderes que escapan a la comprensión de Pampa Kampana y le confía que va a ser fundamental en la erección de la gran ciudad [...] En los siguientes dos siglos y medio la vida de Pampa Kampana estará íntimamente ligada a la de Bisnaga, desde la siembra de una bolsa de semillas mágicas hasta su trágica perdición a causa de motivos puramente humanos: la soberbia de quienes ostentan el poder”, se lee en la descripción del libro, que será publicado por Penguin Random House.

Le recomendamos: Salman Rushdie: los paradigmas de la libertad

Ciudad Victoria, una de las más esperadas del año, fue terminada antes de la agresión a cuchillo sufrida en Nueva York. El escritor de origen indio no hará ninguna promoción para presentar su decimoquinta novela, que sale a la venta el próximo 9 de febrero. No obstante, varios acontecimientos se han previsto para acompañar la salida del libro, como una conferencia difundida en internet con los autores británicos Margaret Atwood y Neil Gaiman.

Salman Rushdie se siente incapaz de escribir tras el ataque

Con todo, “su curación avanza” desde el ataque que casi le cuesta la vida el 12 de agosto pasado. Aquel día un joven se lanzó contra él armado de un cuchillo, cuando se disponía a tomar la palabra en una conferencia en Chautauqua, en el estado de Nueva York. Rushdie, naturalizado estadounidense y residente en Nueva York desde hace 20 años, no solo ha perdido 20 kilos tras el ataque y uno de los ojos, y sufre problemas de movilidad en su brazo izquierdo, sino que ahora tiene un movimiento involuntario en un labio que por suerte no le impide “hablar con tanta elocuencia como siempre”, insiste el autor.

Le sugerimos: “Este es el momento de la unión entre todos los que somos músicos de ópera”

En la primera entrevista que concede desde el atentado y que este lunes publica el semanario The New Yorker en 20 páginas, el autor de 75 años dice que su creatividad, que nunca decayó ni siquiera tras escribir Los versos satánicos -la novela que le valió una condena a muerte por parte del régimen iraní-, ahora está profundamente afectada. “Tengo eso que se llama trastorno de estrés postraumático. Estoy teniendo muchas, muchas dificultades para escribir. Me siento a escribir, y no sucede nada. Escribo, pero es una combinación de vacuidad y desechos, cosas que escribo y borro al día siguiente”.

La sensación de estar sentado a la espera de la inspiración le parece “deprimente”, aunque gracias al terapista con el que ya se trataba desde antes del atentado tiene muy claro que no piensa “adoptar el papel de víctima”. Rushdie ha dejado de lado un proyecto que tenía en una próxima novela inspirada al mismo tiempo en Franz Kafka y Thomas Mann, y si bien en un primer momento lo “irritaba” la idea de escribir sobre el atentado mismo, ahora no lo descarta, y piensa que debería ser una historia escrita en primera persona.

Rushdie se convirtió en un estandarte de la libertad de expresión, al vivir amenazado por una fetua por escribir el libro Los versos satánicos en 1988. En Ciudad Victoria, el autor defiende el poder de la palabra. Su herencia para el mundo seguirá siendo su relato épico, que ella entierra a manera de mensaje para las generaciones futuras. Y la novela concluye con esta frase: “las palabras son las únicas vencedoras”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖