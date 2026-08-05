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Ser invisible como ejercicio de supervivencia: entrevista a Sergio Ocampo Madrid

El periodista y psicólogo, colaborador de varios medios colombianos, nos entrega su cuarto libro de cuentos, “Los invisibles”, en el que cuestiona las certezas de lo que vemos e invita a conquistar la invisibilidad.

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Juan Camilo Rincón
06 de agosto de 2026 - 02:49 a. m.
Ocampo es periodista y psicólogo y ha trabajado como reportero y cronista. Además, es uno de los columnistas de este diario.
Ocampo es periodista y psicólogo y ha trabajado como reportero y cronista. Además, es uno de los columnistas de este diario.
Foto: Cortesía FCE

“Todos guardamos un catálogo mental de pequeñeces”, dice uno de los narradores de “Los invisibles” (FCE, 2026). En este libro de once cuentos, Sergio Ocampo Madrid recorre los días que pasan en la vida de cualquiera de nosotros, siempre tocados por objetos pasajeros, breves instantes, personas que pasan fugazmente y paisajes afectivos mínimos que, al final, constituyen toda nuestra historia.

El autor nos cuenta sobre hijos y sus madres, parejas que se desencuentran, amistades que se hacen obsoletas, vínculos que pierden caducidad, relaciones...

Por Juan Camilo Rincón

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Lalo Parrarro(70277)Hace 46 minutos
Este Ocampo es un engreído con ínfulas de escritor. No pasa de ser un diletante cargado de prejuicios y mala fe. No merece una entrevista, que, por supuesto, muchos no leerán, y los que se atrevan terminarán asqueados.
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