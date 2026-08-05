Ser invisible como ejercicio de supervivencia: entrevista a Sergio Ocampo Madrid

Ocampo es periodista y psicólogo y ha trabajado como reportero y cronista. Además, es uno de los columnistas de este diario. Foto: Cortesía FCE

“Todos guardamos un catálogo mental de pequeñeces”, dice uno de los narradores de “Los invisibles” (FCE, 2026). En este libro de once cuentos, Sergio Ocampo Madrid recorre los días que pasan en la vida de cualquiera de nosotros, siempre tocados por objetos pasajeros, breves instantes, personas que pasan fugazmente y paisajes afectivos mínimos que, al final, constituyen toda nuestra historia.

El autor nos cuenta sobre hijos y sus madres, parejas que se desencuentran, amistades que se hacen obsoletas, vínculos que pierden caducidad, relaciones...