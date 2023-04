Ser latinoamericano en compañía de Diamante Eléctrico

Juan Galeano y Daniel Álvarez, integrantes de Diamante Eléctrico. / Andrés Alvarado

¿De dónde surgió el nombre del nuevo álbum de Diamante Eléctrico: “Leche de tigre”?

Leche de tigre es un juego de palabras que nació en la “che”, que atraviesa Latinoamérica, sobre todo México, Colombia y Venezuela, con palabras como chido y chimba, y lugares como Chapultepec y Chapinero. Entonces, la letra de la canción homónima es magistral, que dice: “Yo no nací en Chapinero ni en Chapultepec, pero me crié con la che”. Es una celebración del hecho de ser latinoamericanos, de que todos nuestros idiomas y modismos nos atraviesen, así signifiquen cosas diferentes en cada país. Tenemos esos lugares donde nos anclamos a nivel de identidad.

¿Por eso decidieron llamar el álbum así?

Nosotros hemos tratado de disfrutar el proceso de cómo vamos a nombrar nuestras canciones y álbumes, y cómo van a ser nuestros videos. No nos volvemos locos en ese sentido, sino que miramos si, por ejemplo, una canción representa al álbum, pero no hay que tener toda una narrativa hermética para hacerlo. Nos gustaba tanto el término, lo que significó y lo que la canción hace con su letra y musicalmente, que nos pareció que representaba al álbum.

La canción “Leche de tigre” es una colaboración con Adrián Quesada.

Adrián es un buen amigo de nosotros y teníamos mucha cercanía con él en varios puntos. Nos gusta colaborar con gente con la que seamos o nos vayamos a volver buenos amigos, nunca desde la perspectiva de una lógica disquera o una gran jugada política. Con Adrián ya había una cercanía, así que era muy natural pedir su colaboración para esta canción. Creo que todo sabe mejor con él en ella, porque se encargó del teclado, la guitarra y los efectos, haciendo que fuera más psicodélica. A él lo admiro como guitarrista, no solo por lo que hace con los dedos, sino con los sonidos. Fue una colaboración como nos gusta: llena de sentido.

¿Pasó lo mismo con Leonel García?

Leonel García era un pendiente que teníamos desde hace rato. Él es un tipo muy particular, porque te sorprende mucho. Uno cree que lo entiende porque viene del dúo de Sin Banderas, entonces uno dice: “Es una estrella pop mexicana”, pero resulta que tiene una cantidad de data musical, que lo descubres oyendo su trabajo como solista. A mí me enamoró con una canción que se llama Ella es, que hizo con Jorge Drexler. Tuvimos en cuenta que es uno de los mejores escritores de canciones y una de las mejores voces de Latinoamérica. Teníamos el sueño de sentarnos con él y primero lo hicimos dentro del ejercicio de composición del álbum. No teníamos una amistad con Leonel García, pero se forjó muy rápido. Hicimos la canción y fluyó muy bien, por eso la invitación a colaborar fue muy natural y él aceptó.

Sí, fue una cuestión muy orgánica.

Completamente. Escribir con Leonel es precioso para tu banda, pero, además, es un logro personal para uno como compositor haberse sentado a escribir con él, porque es haber estado ante una de las grandes plumas que tiene la música en español.

¿Por qué empezaron este álbum con el tema “Daniboy” y finalizaron con “4 del 20”?

Cuando nosotros hacemos el tracklist del álbum, cuidamos mucho su curva; más que el tema en sí, tratamos de mantenerlo divertido (exactamente igual a como lo hacemos con los shows en vivo). Dejamos los caprichos a un lado y nos preguntamos: “¿Cómo conduce este álbum? ¿Cuál es una buena introducción para el álbum?”. Leche de tigre quedó muy chévere, porque toda la pólvora está al frente, así que te enganchas.

“Daniboy” habla de una pérdida. ¿Qué hay detrás de esta canción?

La escribimos con una primera intención en mente: hablar de la muerte. Cuando estamos componiendo, todo el tiempo nuestra cabeza gira en torno a eso. En uno de esos procesos de composición le dije a Juan que escribiéramos sobre la muerte, pero desde un ángulo diferente. Nunca habíamos hecho una canción sobre no estar o los que ya no están (a mí me gusta mucho escribir sobre eso, pero en Diamante no teníamos tanto de eso). Cuando la letra estuvo más avanzada nos dimos cuenta de que la canción era de Daniel Bustos, nuestro amigo que murió por circunstancias médicas. Luego fuimos conscientes de que no era solo de él, sino que era una canción para los desaparecidos en Latinoamérica. El tema terminó permeando mucho más allá, abriendo la conversación a toda la gente que ha perdido a alguien en cualquiera de las circunstancias tan dementes que tiene nuestro continente.

¿Por qué decidieron poner un gato en la portada del álbum?

Cuando el disco ya tiene nombre, uno abre, nuevamente, todos los radares y espera que le lleguen cosas. Ese gato llegó por un artista que se llama Matt McCartney. El gato es una gran portada de vinilo, cuando lo vi, me imaginé caminando por una tienda de vinilo.

Hablemos de “4 del 20”. ¿Qué hay detrás de este tema y de quién es la voz que suena al final de él?

La voz es de Susana, una amiga nuestra. Una versión anterior de esta canción estuvo en el álbum Mira lo que me hiciste hacer. Nosotros nunca volvemos sobre discos viejos, pero por alguna razón Juan Galeano volvió a este tema. Cuando hizo la canción dijo que quería que terminara con una voz femenina. 4 del 20 es abril de 2020, fecha en la que estábamos en pandemia. Si te digo esta fecha, tú podrías describirme cómo te sentías, porque sabías dónde y cómo estabas; probablemente encerrada en la casa. A nivel temático, la canción habla sobre cómo te sientes al terminar una relación, pero mientras afuera todo está quieto y adentro todo está revuelto.

