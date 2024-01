Sergio del Molino: sobre su vida y obra(s)

El escritor español Sergio del Molino, durante la rueda de prensa ofrecida este jueves en Madrid, tras ser galardonado con el XXVII Premio Alfaguara de novela por "Los alemanes". Foto: EFE - Rodrigo Jimenez

El escritor español Sergio del Molino fue galardonado con el Premio Alfaguara de novela 2024 este jueves 25 de enero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la misma ciudad que lo vio nacer hace 44 años. Su obra, Los alemanes, fue el motivo por el que se le otorgó este reconocimiento, que le fue concedido por un comité de jurados, quienes de manera unánime decidieron que era merecedor de ser premiado.

“Su maestría para narrar un suceso muy poco conocido de la historia española relacionada con las mutaciones del nazismo y con hondas consecuencias en el mundo actual. Oscuros secretos familiares encierran un pasado amenazador capaz de destruir el presente. ¿Heredan los hijos la culpa de los padres? Una novela apasionante que pone a prueba la conciencia de los personajes y que sacude la del lector”, destacó Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara.

El jurado resalta que Los alemanes enmarca el resurgimiento de algo que se creía muerto: el nazismo. La novela relata cómo los alemanes que fueron refugiados en España avivaron esta ideología y lograron que ahora llevara un sufijo en su nombre. El de “neo (neonazismo)”, para referirse a que en estos tiempos hay quienes reivindican las prácticas y doctrinas nazis.

“No puedes huir de tu familia por mucho que corras”, dijo Sergio del Molino tras recibir el premio por esta obra, que a diferencia de otras, es una “novela, novela, sin apellidos”, aseveró, haciendo referencia a que hubo un desvío en su producción literaria, porque se embarcó en otras narrativas, en otras ideas, en otros temas de los que acostumbra a escribir.

Y es que al parecer a del Molino jamás le ha interesado encasillarse o ponerse una etiqueta. Le gusta habitar muchos mundos: escribe crónicas, que también resultan siendo ensayos e investigaciones sobre la historia. Hace literatura, pero también le abre camino al periodismo; hace ficción inspirada en la no ficción. Por eso es que uno de sus personajes favoritos es “Pierre Bezújuv” de Guerra y paz, el libro de León Tolstói.

Bezújuv “representa la indecisión, que es algo que a mí me gusta mucho. Es un personaje que pertenece a varios mundos. Que quiere ser una cosa, pero luego resulta que es otra. Que quiere ser liberal, pero es noble. Está siempre en varios mundos, no se siente cómodo en ninguno. Está siempre quejoso y nunca se atreve a tomar decisiones. Creo que representa mucho a un eterno literario, una forma con la que yo me siento, desgraciadamente, muy identificado”, señaló el escritor y también periodista en una entrevista.

Desde que es un niño ha sabido lo que es ser de aquí o de allá, pues a pesar de nacer en Madrid, vivió entre Valencia y Zaragoza; entre la urbe y lo rural. Por algo escribió su libro que ha sido calificado “un clásico de nuestra época”. Se trata de La España vacía, viaje por un país que nunca fue, texto que publicó en 2016 y con el que abrió un profundo debate político en la nación europea sobre la despoblación y el efecto que el abandono del mundo rural ha tenido en el imaginario colectivo de sus habitantes.

Sus letras le han servido para inmortalizar esos mundos distintos, como los que también recorrió cuando era un adolescente. Aquella etapa de su vida en la que conoció a Antonio Aramayona, a quien dedicó su libro La Mirada de los peces.

Aramayona, quien decidió suicidarse, fue su profesor de filosofía. Aunque para del Molino siempre significó algo más; fue su refugio y su motivación para ser escritor. Fue quien accionó los resortes de un joven, que admitió vivir en unir y venir durante su pasado, con el que dialoga en esta obra, en la que constantemente rememora a su profesor.

La literatura ha sido su memoria y su respuesta ante esas cuestiones que desconoce, a esos mundos inexplorados. Así fue con La hora violeta, el relato que escribió luego de que su hijo Pablo muriera de leucemia en 2011. “La forma que encuentro de estar en el mundo mientras sucede todo eso; de enfrentar eso que se llama duelo, es escribir”. Sin embargo, reconoce que no tenía conciencia plena de si esto iba a ser publicado o no.

“Cuando terminé el libro yo no tenía muy claro qué era lo que había hecho, ni a quién le iba a interesar. Yo creía que iba a provocar mucho rechazo y que no iba a haber ningún editor interesado. Porque vivimos en un mundo que vive de espaldas a la muerte y que no concibe especialmente la muerte de los niños, es un tema que da repelús y que la gente no quiere saber nada de ello; sobre todo, cuando no hay tapujos, cuando no hay una ficción, porque tú puedes envolverlo en una ficción y quizás eso lo hace soportable. Pero cuando el lector sabe que le están contando la historia de Sergio del Molino, que el de la portada es de verdad, que un padre que ha perdido un hijo, eso es algo que no es comercial”, manifestó en una entrevista.

Otras de las obras de Sergio de Molino

Un tal González (2022)

“Se cumplen cuarenta años del primer triunfo del partido socialista en las elecciones generales (octubre de 1982) y de la llegada al poder de un joven abogado sevillano, Felipe González, que en 2022 ha llegado a los ochenta años. Un tal González narra un momento crucial de la historia de España: la Transición, siguiendo el hilo biográfico de su gran protagonista. La figura de Felipe González vertebra el relato, pero su foco es una España que pasa en menos de una generación de la misa y el partido único a la democracia avanzada y la completa integración europea”. (Librería Lerner).

Malas influencias (2009)

“Un psiquiatra cirrótico que no cree en las pastillas, la hermana de un terrorista esquizofrénico, la poeta Sylvia Plath planificando su propia muerte, la extraña cicatriz en la espalda de un anciano que luchó en la guerra, una vieja gloria de las letras encerrada en un piso con una pierna gangrenada, un desahuciado que se niega a salir de la cama, una diva aficionada a la masturbación, un ejecutivo incapaz de controlar la ira y un tal Federico Jogenzoler empeñado en cumplir la promesa de asesinato que le hizo hace treinta años a su amigo Gregorio. Son algunos de los protagonistas de Malas influencias, un libro donde Sergio del Molino presenta a unos finales de raza que aspiran a morir matando o a matar muriendo; seres inadaptados que se arrancan de la piel las palabras que forjan sus historias. Un libro de intimidades y frustraciones en el que aletean sombras muy diluidas del realismo sucio americano”. (Librería La Central).

Contra la España Vacía (2021)

“En su publicación, La España vacía sorprendió por su inusual mezcla de géneros: libro de viajes, ensayo literario, novela, crónica social... Y se ha convertido ya en un clásico reciente sobre la mirada de un escritor a su país. Ahora, Contra la España vacía “no refuta ni corrige mi libro anterior, sino que pretende rascar todas las capas de sobreentendidos que se le han ido pegando. [...] Este ejercicio me lleva inevitablemente de vuelta a España, a qué diablos es este país y por qué es importante seguir doblando las esquinas del mapa.

Leer este libro inclasificable, que nos habla también de banderas y partidos, equivale a dar un largo paseo charlando con decenas de escritores, de Harari a Tolstói, de Solnit a Pla, cuyas ideas recoge Sergio del Molino mientras viaja por un país que nadie ha contado como él.” (Penguin libros).

