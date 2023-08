Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, recibió la nacionalidad colombiana

La acusación, petición de captura y allanamiento de morada fueron presentadas el martes contra Ramírez, quien según la Fiscalía recibió dinero a través de la Fundación Luisa Mercado, una entidad promotora de cultura, con el objetivo “desestabilizar” el país Foto: AFP - JUAN MABROMATA

En una ceremonia celebrada en Madrid y presidida por el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, en representación del presidente colombiano, Gustavo Petro, se oficializó “el vínculo jurídico, político y anímico entre los nacionalizados”, indicó la Cancillería en un comunicado.

En febrero de este año, la corte nicaragüense anunció la decisión de quitarle la ciudadanía nicaragüense a Ramírez y otras 93 personas. Se justificó porque los 94 disidentes “ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país”.

La medida fue tomada seis días después de que el gobierno de Ortega liberara y expulsara a Estados Unidos a 222 opositores presos, a quienes también despojó de su nacionalidad y derechos políticos.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, disidente y antiguo sandinista, respondió ante el hecho: “Nicaragua es lo que soy”. Al escritor de 80 años, Premio Cervantes de Literatura en 2017, también le confiscaron sus bienes y lo inhabilitaron de por vida a ejercer cargos públicos.

“Nicaragua es lo que soy y todo lo que tengo, y que nunca voy a dejar de ser, ni dejar de tener, mi memoria y mis recuerdos, mi lengua y mi escritura, mi lucha por su libertad por la que he empeñado mi palabra”, escribió Ramírez en X (antes Twitter), después de enterarse de la noticia.

Ramírez, uno de los escritores más ligados a la política latinoamericana y símbolo de la lucha contra el autoritarismo que se denuncia en su país, dijo hace algunos años para este diario: “La política que me trajo la revolución. Sin revolución jamás me hubiera metido en la política. Candidato a algo, diputado, directivo de un partido, vicepresidente, presidente. Nada de eso hubiera sustituido en mí la decisión de ser, antes de nada, escritor. Pero una vez libre de todas mis cargas, pasé a lo que quiero llamar un estado de gracia. Sí, la literatura como tal: levantarme todas las mañanas sabiendo que lo que me espera es escribir, sin otra obligación que me dispute ese espacio. Y eso es lo que hago desde hace 22 años. Todo lo demás es ya demasiado lejano”.

Para el gobierno colombiano, Sergio Ramírez y Gertrudis Guerrero son “actores de trascendencia en la expresión de la cultura latinoamericana y una muestra de la lucha por la libertad y la democracia en el continente”.

Ramírez agradeció la entrega de la nacionalidad y de “una patria cuyo umbral atravesamos felices porque sabemos que desde antes nos hallamos en tierra propia”.

”Lo que nos han quitado con manos siniestra, Colombia nos los devuelve con mano generosa”, indicó el escritor.

”Nos dan como propio, gracias a esta generosidad, un país que es nuestra vieja querencia, país de amigos inolvidables y de experiencias inolvidables, al que llegamos por primera vez hace cincuenta años, y al que siempre estamos volviendo”, concluyó el nicaragüense.