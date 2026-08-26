Así se construyó (y destruyó) la casa de los Buendía para la serie “Cien años de soledad”

La construcción de la casa de la familia Buendía se hizo en un hangar de casi 3.000 metros cuadrados. Foto: Desde Cero

Hubo nostalgia en destruir lo que algún día solo existió en la cabeza de Gabriel García Márquez. La casa de los Buendía, a la par de la familia, llegó a su fin y quienes la levantaron también tuvieron que verla morir y ayudar a que muriera.

Fueron cerca de dos años en que los arquitectos Carolina García Castro y Jorge Alberto Yepes, directores de proyectos de Desde Cero —empresa encargada de construir esa casa para la serie “Cien años de soledad”— hicieron pasar por su creación un siglo entero. Ese hogar nació, creció, se llenó de gente y...