Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así se construyó (y destruyó) la casa de los Buendía para la serie “Cien años de soledad”

Los arquitectos Carolina García Castro y Jorge Alberto Yepes contaron a este diario los retos detrás de la creación del escenario principal de la serie, un espacio que debía crecer, envejecer y transformarse junto a la familia protagonista de la obra de García Márquez.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Natalia Ortega
Natalia Ortega
26 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
La construcción de la casa de la familia Buendía se hizo en un hangar de casi 3.000 metros cuadrados.
La construcción de la casa de la familia Buendía se hizo en un hangar de casi 3.000 metros cuadrados.
Foto: Desde Cero

Hubo nostalgia en destruir lo que algún día solo existió en la cabeza de Gabriel García Márquez. La casa de los Buendía, a la par de la familia, llegó a su fin y quienes la levantaron también tuvieron que verla morir y ayudar a que muriera.

Fueron cerca de dos años en que los arquitectos Carolina García Castro y Jorge Alberto Yepes, directores de proyectos de Desde Cero —empresa encargada de construir esa casa para la serie “Cien años de soledad”— hicieron pasar por su creación un siglo entero. Ese hogar nació, creció, se llenó de gente y...

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria.@ortegarnatalianortega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Cien años de soledad

Netflix

Serie Cien años de soledad

Gabriel García Márquez

Noticias hoy

Familia Buendía

Casa de los Buendía

 

Dagoberto Chavarro(51763)Hace 12 minutos
Muy ilustrativo el artículo. en la serie, es toda un deleite ver la casa de los Buendía. Un trabajo muy juicioso. Felicitaciones. Lástima tener que tumbarla.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.