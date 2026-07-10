Sesión de historia del arte y conciertos sinfónicos en Bogotá: planes para el fin de semana

Museo de Arte Miguel Urrutia en Bogotá. Foto: Google Maps

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“Vaivén”, nueva experiencia inmersiva

Fecha: del 9 al 12 de julio.

Lugar: CEFE Chapinero de Bogotá.

Entrada: gratuita con inscripción previa.

Detalles del evento: “Vaivén” es una instalación interactiva de gran formato donde cada movimiento modifica el universo visual y sonoro de la obra. Los asistentes protagonizan esta alternativa para acercarse al arte contemporáneo al hacer parte de la construcción de la obra mediante la interacción física con el dispositivo instalado en el espacio.

LEO en Bogotá: lecturas a cielo abierto

Fecha: domingo 12 de julio.

Lugar: Biblioteca Virgilio Barco.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: serán experiencias de lectura en distintos formatos y ambientes, con zonas temáticas para todo el público y actividades de mediación, además de un punto móvil de afiliación para que nuevos usuarios sean parte de BibloRed. El cierre contará con una experiencia sonora y de lectura.

Futuro coca: semillero de encuentros

Fecha: sábado 11 y domingo 12 de julio.

Lugar: Centro Nacional de las Artes - Delia Zapata Olivella. 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

Entrada: libre, con inscripción previa.

Detalles del evento: este encuentro cultural, artístico y político tiene como fin resignificar la hoja de coca como símbolo de dignidad, memoria, ancestralidad, conexión, oportunidad, innovación y colectividad. Durante dos días, en este festival que ya se ha realizado en Bogotá, Medellín, Santa Marta y Madrid (España) se hablará de esta planta con actividades como conciertos, charlas, talleres, exposiciones, una feria, entre otros.

Cuando el arte y el diseño se unen

Fecha: 11 de julio.

Lugar: Galería Elvira Moreno.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: inspirada en la reflexión de Robert Browning: “Ah, pero el alcance del hombre debería exceder su ser, ¿o para qué existe entonces el Cielo?”, esta muestra es una selección de obras donde la materialidad, la forma, el gesto, el proceso y la atemporalidad convergen para crear experiencias emocionales entre el arte y el diseño.

“Continental”, en La maldita vanidad

Fecha: hasta el 12 de julio.

Lugar: carrera 19 # 45A-21.

Entrada: desde COP 58.000.

Detalles del evento: Thomas, director y dramaturgo en crisis, tiene que hacer una obra sobre Tennessee Williams. En el proceso aparece Serpiente, un actor magnético, erótico, violento y hampón, cuya presencia revela los demonios, deseos y heridas de Thomas, arrastrándolo a verse en la obra de Tennessee como en un espejo roto.

“Madame Violet”, en Cinemanía

Fecha: funciones hasta el 15 de julio.

Lugar: Cra. 14 # 93A-85, Bogotá.

Entrada: desde COP 22.000.

Detalles del evento: Francia, a finales del siglo XIX. Louise Violet es una profesora parisina, enviada a la campiña francesa. En un lugar donde la vida cotidiana está ligada a las estaciones, la tierra y los cultivos, primero deberá convencer a los habitantes para que envíen a sus hijos a la escuela. Con la ayuda del alcalde, los padres y sus hijos acaban por aceptarla. Pero pronto su pasado la alcanza.

Un bosque encantado filarmónico

Fecha: 12 de julio de 2026, a las 11 a. m.

Lugar: Teatro Colsubsidio.

Entrada: desde COP 50.000.

Detalles del evento: la Orquesta Filarmónica Juvenil, bajo la dirección del maestro Manuel López-Gómez, presentará un concierto donde la música y la imaginación se encuentran para dar vida a los habitantes de un bosque lleno de historias. A través de las interpretaciones de decenas de músicos en escena, personajes como la arañita tejedora, el colibrí, los lobos y otros animales se convierten en protagonistas de una experiencia que acerca al público al universo de la música sinfónica de una manera lúdica y cercana.

Historia de la música y el arte, una relación entre imágenes y sonidos

Fecha: 11 de julio a las 10 a. m.

Lugar: Museo de Arte Miguel Urrutia.

Entrada: abierta, con inscripción previa.

Detalles del evento: una serie de encuentros para recorrer los cruces y las resonancias entre dos lenguajes que han acompañado la historia humana: la música y las artes visuales. Juan Carlos Garay, periodista cultural, escritor y uno de los divulgadores musicales más reconocidos del país, explora cómo imágenes y sonidos han construido formas compartidas de imaginar el mundo.

Obras “Actúan como niñas” en el Teatro Hoja al viento

Fecha: obras entre el 10 y 18 de julio.

Lugar: Cra. 15A Bis #45-08.

Entrada: COP 50.000.

Detalles del evento: Por la compra de una sola boleta para cualquiera de las funciones, el público podrá ver tres actos distintos: “Los novios de mamá”, “Mamá, me dicen ‘Bruja’” y “Número”, de “stand-up comedy” o cuentería, de una invitada especial por noche. Para más detalles sobre las obras, puede consultar la cuenta de Instagram de La Pagana Teatro. “Actúan como niñas” es un festival escénico con enfoque de género.

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