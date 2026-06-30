Siddharta Gautama, el Dharma budista y una forma distinta de buscar la verdad de las cosas

Escultura del Buda meditando en la postura del loto, siglo II d.C. Foto: Wikimedia

La historia de la humanidad resulta incomprensible si no entendemos el papel de las creencias religiosas. No obstante, creyentes y escépticos por igual tenemos un pobre conocimiento del origen de las ideas y creencias humanas. A los cristianos poco les ha interesado entender las raíces de sus propias creencias, y mucho menos la historia de las tradiciones sagradas de otras culturas. En esta serie de “El teatro de la historia, me he referido a numerosas imágenes religiosas de la tradición cristiana. En futuras entregas quiero comentar algunas...