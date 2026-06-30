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Siddharta Gautama, el Dharma budista y una forma distinta de buscar la verdad de las cosas

El teatro de la historia: para los herederos de la modernidad occidental, la idea de verdad suele identificarse con los ideales de objetividad y neutralidad de la ciencia moderna. Nos cuesta entender que tradiciones filosóficas no occidentales tengan una idea distinta del conocimiento e incluso de la realidad.

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Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
30 de junio de 2026 - 10:00 p. m.
Escultura del Buda meditando en la postura del loto, siglo II d.C.
Escultura del Buda meditando en la postura del loto, siglo II d.C.
Foto: Wikimedia

La historia de la humanidad resulta incomprensible si no entendemos el papel de las creencias religiosas. No obstante, creyentes y escépticos por igual tenemos un pobre conocimiento del origen de las ideas y creencias humanas. A los cristianos poco les ha interesado entender las raíces de sus propias creencias, y mucho menos la historia de las tradiciones sagradas de otras culturas. En esta serie de “El teatro de la historia, me he referido a numerosas imágenes religiosas de la tradición cristiana. En futuras entregas quiero comentar algunas...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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Mauricio Nieto Olarte

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RS(0i948)Hace 12 segundos
Tan particular esa occidentalizacion del Budismo, creyendo que es una alternativa no teista o *menos mistica* Pero el budismo practicado en Asia (no la idea occidental) incluye cosmología, múltiples reinos, seres celestiales, rituales de mérito y jerarquías institucionales patriarcales, leyes de reencarnacion y un fuerte enfoque mistico.... Pero bueno, mi pregunta seria si no hay un Yo, quien es el que se libera? El querer no-desear, es un deseo en si mismo, no?
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