“Siempre pienso primero en la cultura”: Luis Guillermo Quintero

Luis Guillermo "Luigi" Quintero anunció que en 2024 artistas como Juanes, Maná, Jonas Brothers, entre otros, se presentarán en el Movistar Arena. Foto: Movistar Arena

¿Qué significan los “shows” que anunciaron para este semestre en términos de cultura y entretenimiento?

Para nosotros representa un gran compromiso con la cultura, con los fans, los artistas y las marcas. Nos motiva a seguir brindando las mejores experiencias y mantenernos como los primeros en la dinamización del sector cultural en Bogotá.

¿El Movistar Arena tiene incidencia en la escogencia de estos espectáculos?

Nuestro trabajo es con los promotores, quienes son nuestros clientes. Ellos son los que toman la decisión sobre qué artistas traer. Pero en el Movistar Arena todo tipo de música es relevante y tiene su lugar. No tenemos preferencia por ninguno, ni tampoco incidencia; nuestro objetivo es que los fanáticos y los artistas se sientan como en casa.

¿En cuál de los conciertos programados para este año le gustaría estar en primera fila?

Hay una banda que viene dentro de poco y que me remontan a mi época de juventud: Air Supply. Me encantan desde que tengo ocho o diez años, y estoy fascinado de poder tenerlos aquí en la Arena. También se me hace espectacular tener tres shows de Maná. Y aunque no sé si voy a estar en primera fila, porque probablemente estaré trabajando, no veo la hora de que estos conciertos lleguen a Bogotá.

Y aunque no está en sus manos, ¿qué artista le gustaría traer al recinto?

Tener de regreso a Karol G, J Balvin o Feid sería un sueño. Los artistas colombianos que están de moda son los que van marcando la pauta y están innovando en la industria. Eso me hace muy feliz, porque de una u otra forma somos una plataforma para ellos. Muchos de estos cantantes pasaron por aquí y luego llenaron estadios.

Hablemos de resultados, pero no en términos de cifras, sino del impacto que ha tenido ser el gerente de la Arena en su vida…

Yo llevo la música en las venas. Siempre que pasaba por este lugar, antes de que fuera inaugurado, me decía: “Yo quiero estar ahí”, porque me gusta la cultura y el entretenimiento. Ya voy a cumplir seis años liderando la organización, pero, sobre todo, acompañando a las personas a cumplir sus sueños y hacerlos felices. Eso es lo que más me gusta, que trabajo en un sector donde brindamos felicidad todo el tiempo.

¿Y ha cambiado la manera en que consume la cultura y se relaciona con ella?

Totalmente. Esto ha cambiado toda mi percepción sobre la vida. Incluso, sobre cómo involucrar a mi familia en el sector y cómo hacer de este un pilar para mí. Siempre pienso primero en la cultura.

¿Cómo trasladó eso a su entorno familiar?

Mis hijos vienen a los conciertos y se han ido involucrando en el sector porque les gusta. Mi hijo trabaja en Red Bull y mi hija estudia Psicología; ambos están pendientes de los temas que suceden alrededor de la Arena. Eso me llena de orgullo, porque no quiero que sean iguales a mí, pero como papá uno sí influye en sus decisiones. Creo que puede ser un camino interesante para ellos.

¿Cómo ve el futuro de las industrias culturales en el país?

Muy positivo. Colombia está en el mapa, los artistas nacionales están saliendo adelante y los internacionales ven al país como un gran escenario. Ya no dicen: “Columbia”, ahora saben que es “Colombia”. Desde el Movistar Arena hemos contribuido a eso y seguiremos trabajando por posicionar la cultura y el entretenimiento colombiano, como sé que lo va a seguir impulsando todo el sector.

¿Cómo mejorar esa relación del Estado con la cultura, cuando, a pesar de los resultados positivos, señala que el entramado cultural no resulta siendo una prioridad?

En la industria cultural hace falta que trabajemos más unidos, como sucede en otros sectores; sin embargo, yo creo que vamos por buen camino. Por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con el nuevo secretario de Cultura de Bogotá y tiene una visión de la ciudad y la cultura increíble. Se quiere seguir fortaleciendo a los artistas emergentes y a las escuelas de formación para cambiar los hábitos de los jóvenes. Así como lo que ocurrió en Medellín, que mucha gente dejó las armas por una guitarra.

Y con respecto a su relación con la cultura, ¿qué quiere que suceda?

Que esa relación crezca, se mantenga y no pare. Quiero seguir aportando conocimiento y experiencia, y que sigamos creciendo juntos. Yo vibro con lo que hago y no me veo en el futuro pensando en otra cosa distinta que no sea mi trabajo y haciendo feliz a mi familia.

Me habló mucho de la felicidad. ¿Qué significa para usted?

Amanecer, agradecer, poder trabajar con la gente, ir a mi casa, darle un abrazo a mi familia… Esa es la felicidad.

Programación Movistar Arena 2024

Esta es la cartelera de eventos anunciados a la fecha:

Febrero

10 – Morrisey

16 – Paulina Rubio

17 – Suena Vol. 2

22 – No Te Va Gustar

23 – Martin Garrix

24 - Gilberto Santa Rosa

Marzo

1 – Sin merengue no hay fiesta

2 – Metal Millenium

8 – Los Gigantes de la Salsa

10 – Laura Pausini

13 – Glory Dayz

15 – Greeicy

16 – La Cantina

Abril

2 - Air Supply

6 – Willy García

10, 12 y 13 – Maná

19 – Jonas Brothers

20 – Mon Laferte

21 y 22 – Megadeth

23 – Raphael

27 – Vilma Palma e Vampiros

Mayo

3 – Caifanes

18 – Cuarteto de Nos

23 y 24 – Juanes

25 – Don Tetto

Junio

28 – Farruko

Septiembre

18 y 19 - André Rieu

